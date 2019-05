O Portimão Surf Clube (PTMSC) celebrou o seu 5º aniversário e premiou os 3 primeiros classificados do Circuito Regional de Surf do Sul 2019 na passada sexta-feira, dia 17 de Maio, no Algarve Casino Hotel da Praia da Rocha, Portimão, num evento que reuniu mais de meia centena de atletas, pais, associados e dirigentes.

O jantar contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Álvaro Bila, do Presidente Regional do IPDJ, Custódio Moreno, dos Vice Presidentes do Clube Naval de Portimão, Miguel Martinho e Rui Filipe, e do o Presidente do Clube de Surf de Albufeira, João Xufre, entre outros.

Durante o jantar foram projetados no palco filmes dos atletas, eventos e estágios que se realizaram durante os últimos 5 anos, e depois da refeição começou a cerimónia de entrega de prémios apresentada pela presidente da direção, Daniela Bráz e Francisco Canelas, Diretor Desportivo do PTMSC.

Os dirigentes realçaram os números do clube: 443 sócios, 135 atletas, 12 Campeões Regionais, 5 Vice Campeões Nacionais e 53 eventos realizados.

Os premiados do Circuito Regional de Surf do Sul 2019 também foram todos chamados ao palco e ganharam 1, 2 e 3 Noites para duas pessoas num SURF CAMP da Costa Vicentina. A saber, os seus nomes:

Sub12

1º Louis Escudeiro (PTMSC)

2º Kaos Heukels (PTMSC)

3º Constância Simões (CNP)

Sub14

1º Tomás Nunes (ASC)

2º Henrique Gomes (CNP)

3º Martim Brandão (ASC)

Feminino sub16

1º Constância Simões (CNP)

2º Cassie Goncalves (ASC)

3º Dorry Seyfert (ASC)

Sub16

1º Bruno Marçal (CNP)

2º Henrique Gomes (CNP)

3º Tomás Nunes (ASC)

Feminino sub18

1º Constância Simões (CNP)

2º Cassie Goncalves (ASC)

3º Dorry Seyfert (ASC)

Sub18

1º Diogo Pereira (CNP)

2º Leon Shneider (PTMSC)

3º Luca Batista (PTMSC)

A direção do PTMSC decidiu também nomear alguns Sócios Honorários, que de alguma forma se destacaram com serviços em prol do clube ou das modalidades. Foram eles:

Bruno Gregório (Atleta que mais títulos deu ao PTMSC)

Luís Correia (Sócio e Treinador exemplar)

Filipe Costa (Treinador Bodyboard exemplar)

Sandro Nóbrega (Treinador Bodyboard exemplar)

João Bernardino (Sócio e Patrocinador exemplar)

Nuno Mestre (Sócio, Patrocinador e Fotografo exemplar)

Jorge Ramos (Sócio e Patrocinador exemplar)

O PTMSC destacou também o associado do ano 2018, Raquel Ferreira e o atleta do ano 2018, Louis Escudeiro (Campeão Regional Sub12, Campeão Nacional Belga sub14, Campeão Desporto Escolar, e Vice Campeão Nacional Longboard na Taça Portugal)

No final deu entrada no salão o especular bolo do 5º aniversário oferecido pelas Padaria Delicias de Portimão, e cantaram-se os parabéns ao som da banda do Casino.