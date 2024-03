Portimão prepara uma «doce» Páscoa para toda a família

Portimão celebra a Páscoa com a recriação de diversos núcleos de atração, conciliando a tradição com a alegria em ambiente familiar, de 23 de março a 7 de abril.

A cidade de Portimão celebrará a Páscoa com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados nesta época festiva, conciliando a tradição com a alegria da celebração em ambiente familiar, entre 23 de março e 7 de abril, segundo informa hoje a autarquia.

Através de um apelativo conjunto de propostas, as seculares tradições pascais serão marcadas em Portimão com um programa pautado pela liturgia e pela animação, com manifestações de fé e animação dirigidas às famílias, envolvendo residentes e turistas que estiverem de visita ao município nesta quadra festiva.

Sob o mote «Viva a Páscoa em Portimão 2024», serão proporcionados 16 dias repletos de motivos de interesse, com vivências doces e alegres em vários locais emblemáticos do centro da cidade, com destaque para a popular Caça aos Ovos, o Coelhinho e o Mercadinho da Páscoa.

No que respeita aos espaços públicos, o Largo da Mó será um dos polos a visitar, com a decoração alusiva à época a servir de enquadramento para o registo de boas memórias pascais.

Na Praça da República, a animação será garantida com passeios no Carrossel, um Baloiço, sem esquecer o photospot para selfies, que poderão ser registadas diariamente, das 15h00 às 20h00.

Entre 23 e 31de março, haverá um Mercadinho da Páscoa dinamizado pela Associação Marginália no Jardim 1º de Dezembro, composto por casinhas destinadas a pequenos negócios de artesanato, além de uma mostra de produtos locais, com destaque para o vinho, os queijos e a doçaria alusiva à época, estimulando desta forma o património e a nossa cultura regional.

O espaço, visitável das 17h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, estará aberto das 11h00 às 20h00 aos sábados, domingos e feriados, contando com decoração pascal e photospot.

No fim de semana prolongado da Páscoa, entre 29 e 31 de março, as crianças até aos 12 anos poderão participar, das 15h00 às 18h00, na atividade «Caça aos Ovos» que percorrerá a cidade e terminará no Jardim Visconde Bívar, onde conhecerão o Coelhinho da Páscoa.

Esta caça aos ovos de chocolate trará surpresas a todos os participantes.

Em complemento, no dia 30 de março a partir das 16h00, irá decorrer no Portimão Arena a apresentação de «Madagáscar Uma Aventura Musical», com encenação de Paulo Sousa Costa.

Irá ainda realizar-se o Concerto de Páscoa com a Orquestra do Algarve, dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, agendado para as 21h00 de 30 de março no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, devendo os bilhetes ser adquiridos online e nos locais habituais.

Referência especial para o programa litúrgico que pautará a Semana Santa e se distribuirá pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, Paróquia da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande, Paróquia do Divino Salvador de Alvor, Igreja de Montes de Alvor, Igreja de Santo André – Penina e Paróquia da Nª Srª do Amparo, além do Vicariato da Pedra Mourinha, através da realização de vigílias pascais, eucaristias, missas e procissões.

Todas as atividades da iniciativa «Viva a Páscoa em Portimão 2024» têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão.