Portimão organiza Férias Desportivas para crianças e jovens do concelho

Entre 24 de junho e 9 de agosto, os portimonenses mais novos, dos 6 aos 16 anos, podem ocupar os seus tempos livres na 29ª edição deste projeto da Câmara Municipal, que decorre durante a paragem escolar de verão.

Com um programa rico em atividades desportivas, recreativas, culturais e de educação cívica e ambiental, o projeto deste ano integra-se no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

O período de inscrições começa no dia 13 de junho e as mesmas devem ser feitas online ou no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão (telefone 282 470 813) e nos Complexos Desportivos de Alvor (282 248 570) e Mexilhoeira Grande (282 248 571), das 9h00 às 19h00, podendo ser efetuadas em simultâneo para os três turnos agendados – o primeiro decorre de 24 de junho a 5 de julho, o segundo entre 8 e 19 de julho e o terceiro de 22 de julho a 9 de agosto, com atividades das 9h00 às 18h00, com pausa para almoço entre as 12h00 e as 14h30.

Aos pais das crianças dos 6 aos 8 anos, que frequentam pela primeira vez o projeto Férias Desportivas, é garantida toda a segurança, com o acompanhamento de dez coordenadores responsáveis da Divisão de Desporto e Juventude da Câmara de Portimão, secundados por 86 monitores, entre os 17 e 25 anos, cuja responsabilidade é apoiar os pequenos participantes nas atividades previstas, sempre ajustadas às suas idades.

São diversas as práticas desportivas que irão ocupar as crianças e jovens, para além das modalidades coletivas. Podem experimentar ténis, ginástica, dança, surf, canoagem, windsurf, body-board e natação. Também terão a oportunidade de praticar golfe, e participar em atividades como passeios de barco ou idas a um parque de diversões aquáticas e sessões de cinema, entre outras, estando incluídos o seguro de acidentes pessoais, o almoço e as ofertas de t-shirt, mochila e boné.

Os valores de inscrição e reduções variam em função dos escalões sociais de que os participantes possam usufruir, sendo obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão e do comprovativo do Abono de Família referente ao presente ano. Para esclarecimentos complementares, os interessados deverão contactar a organização.

O projeto culmina com a tradicional festa de encerramento, que este ano terá lugar na noite de 9 de agosto, a partir das 21h00, no Portimão Arena, reunindo os participantes e seus familiares.