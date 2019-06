Portimão mostra história das conservas com filme «Portugal Tem Lata»

O Filme-Documentário vai ser exibido em ante-estreia no Auditório do Museu de Portimão no sábado, dia 15 de junho, às 19 horas, sendo posteriormente transmitido pela RTP. A entrada é livre.

Durante anos considerado um alimento de tropas e de pobres, algumas conservas de peixe atingem hoje um estatuto de sabor e qualidade gourmet, e são já um símbolo português presente em todo o mundo. A história do país, nos últimos séculos, é indissociável da indústria conserveira, da qual Portugal chegou a ser o maior produtor a nível mundial.

O documentário «Portugal Tem Lata» propõe-se recuar aos primórdios das conserveiras nacionais para depois abordar, durante cerca de 1h40, o longo caminho que foi necessário percorrer até ao ponto em que se encontra hoje este sector económico tão determinante para o país.

A narrativa divide-se em duas partes. A primeira atravessa as quatro fases principais da indústria em Portugal até ao final da Segunda Guerra Mundial: o período «histórico» até 1855, quando se inicia a «industrialização» (até 1880), entrando depois numa fase «tecnológica» (até 1920) e de desenvolvimento «socioeconómico» (até 1945).

Já a segunda parte do documentário, realizado por João Trabulo da NewTalks e Rui Pregal da Cunha, antigo vocalista da banda Heróis do Mar, reflete sobre «a grave crise e a decadência do sector no pós-guerra», o período em que as fábricas de conservas quase deixaram de existir, entre o 25 de Abril e os finais dos anos 1980, até à «tendência atual de glorificação das conservas como produto trendy».

Das 152 fábricas de conservas de peixe que existiam em Portugal nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, restam hoje 21.

Uma singular viagem cultural, social e económica pelos mais importantes centros conserveiros do país, e onde Portimão, o seu Museu e o «Jogo da Sardinha» «não poderiam faltar».