A inauguração oficial da nova pista de BMX do Parque da Juventude de Portimão acontece às 16h00 do próximo sábado, 8 de junho, no primeiro dia de disputa das 5ª e 6ª rondas da Taça de Portugal em BMX Race, que se realizam também no dia 9 de junho, domingo.

A competição realiza-se em Portimão no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, tem entrada livre e juntará cerca de 120 atletas de ambos os sexos, entre os quais alguns espanhóis, divididos por todos os escalões etários, dos pupilos aos masters.

Os treinos decorrem no dia 8 de junho, a partir das 14h30, enquanto a competição arranca às 16h30. No domingo, os treinos têm início às 9h30 e a competição inicia-se uma hora depois.

Para o município portimonense, esta é uma «das pistas de BMX mais bem estruturadas do país, e pioneira a nível ibérico, possuindo um mecanismo totalmente elétrico na grelha de partida». Custou 123 mil euros e resulta de um projeto do Clube Bicross de Portimão, que com este novo equipamento pretende aumentar os inscritos na sua escola de formação.

Depois da competição deste fim-de-semana, a pista receberá também, no dia 22 de junho, sábado, a Taça do Algarve, que antecederá o Campeonato Nacional de BMX Race, marcado para 7 de julho e no qual deverão participar os melhores corredores portugueses.

A Taça de Portugal em BMX Race é uma organização conjunta entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e o Clube Bicross de Portimão, tendo os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia de Portimão, entre outras entidades.