Portimão adota Simplex urbanístico nos licenciamentos

O município de Portimão está a proceder às alterações determinadas pela entrada em vigor do Simplex urbanístico nos licenciamentos.

O município de Portimão está a proceder às alterações determinadas pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro, que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do Simplex Urbanístico, efetuando para o efeito as atualizações e reestruturações necessárias para adequação à nova legislação.

Até à conclusão da atualização dos respetivos formulários, os interessados devem utilizar os formulários atualmente disponíveis na plataforma online, com a adaptação dos elementos instrutórios.

O regulamento municipal de urbanização e edificação, bem como o regulamento das taxas, serão igualmente atualizados, de acordo com as novas disposições.

No separador Urbanismo, é publicada a deliberação camarária de 21 de fevereiro, referente à nota de esclarecimentos dos novos procedimentos e enquadramento do Simplex Urbanístico e lista dos loteamentos que, face à alteração legislativa, serão enquadrados no regime de licença ou de comunicação prévia.

Na sequência desta reestruturação, o município de Portimão garante estarem a ser desenvolvidos todos os esforços para que sejam ultrapassados, de forma rápida, os inconvenientes eventualmente causados, agradecendo a compreensão dos interessados.