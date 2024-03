PJ detém suspeito de pornografia de menores em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, em Portimão, um homem, de 25 anos, em flagrante delito, pela presumível autoria de vários crimes de pornografia de menores.

Um alerta de um mecanismo de cooperação judiciária internacional levou as autoridades policiais portuguesas a deter um homem suspeito de pornografia de menores, em Portimão, na terça-feira, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O homem, de 25 anos, é suspeito de vários crimes de pornografia de menores e foi detido em flagrante delito depois de ter sido sinalizado através de uma denúncia do National Centre for Missing & Exploited Children (Centro Nacional pelas Crianças Desaparecidas e Exploradas, em inglês), organismo norte-americano que coopera com as autoridades judiciais portuguesas, destacou a PJ, em comunicado.

«No âmbito das diligências efetuadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, foi possível verificar que o homem detinha e acedia reiteradamente a tais conteúdos em suporte informático».

A mesma fonte assinalou que o detido ainda vai ser hoje presente em tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação.