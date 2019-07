Orquestra Clássica do Sul vai animar areal da Praia da Rocha

O segundo dos três concertos da iniciativa «Música à Beira-Mar – Portugal Cinco Estrelas 2019» decorre no sábado, dia 20 de julho, às 19h30, e leva ao areal da Praia da Rocha, em Portimão, a Orquestra Clássica do Sul (OCS), que apresentará um espetáculo incluído no «Ciclo Clássicos Light». A entrada é gratuita.

Os músicos serão conduzidos pelo maestro John Avery, num ciclo que integra repertórios mais ecléticos, mas mantendo a essência da função de diversão da música, aliada a uma qualidade excecional.

Segundo a OCS, «a música clássica, enquanto forma de expressão artística e intelectual, nunca esteve muito afastada da música de caráter mais ligeiro e despreocupado. Se, no século XIX, a música de “diversão” teve o seu auge com a família Strauss em Viena, no século XX grandes compositores dedicaram muita da sua produção à Sétima Arte e esta aproveitou também grande parte da produção de compositores do passado».

A OCS é composta por músicos de catorze nacionalidades diferentes, selecionados em concurso público internacional e realiza concertos de música de câmara, ópera, promenade (destinados às famílias) e concertos ligados a outras expressões artísticas, como jazz, fado, dança e literatura.

Os workshops e as masterclasses fazem também parte do seu reportório.

Além destas, a Orquestra aposta ainda numa forte ação pedagógica e educativa junto do corpo escolar, aproximando-se assim de novos públicos.

A OCS apresenta ciclos de concertos com maestros e solistas nacionais e internacionais, numa programação que inclui obras desde barroco ao contemporâneo, além dos tradicionais concertos em ocasiões festivas.

O ciclo «Música à Beira-Mar – Portugal Cinco Estrelas 2019» encerra na sexta-feita, dia 23 de agosto, com o concerto «Elvis Extravaganza», pela Orquestra de Jazz do Algarve, dirigida pelo maestro Hugo Alves.