Música, desporto e artesanato animam fim de semana em Portimão

Os próximos dias estarão recheados de acontecimentos para todos os gostos e idades. De quinta, 18 de julho, a domingo, 21 de julho, Portimão será palco de diversas atividades que vão desde o desporto, à música e ao artesanato.

O grande destaque vai para a primeira edição da Copa Ibérica, a disputar entre os dias 19 (sexta) e 21 (domingo) no Estádio Municipal, com a participação do FC Porto, Portimonense, Getafe e Bétis de Sevilha, numa organização conjunta entre a Liga Portugal e LaLiga que promete atrair os amantes do futebol de alta competição.

Durante os dias da competição estará a funcionar, na Praça 1º de Maio, a partir das 18h00, uma fan zone, onde não faltará animação para toda a família, desde os matraquilhos humanos a um mini estádio de futebol.

Antes disso, na quinta-feira, dia 18 de julho, é inaugurada, às 18h00, a sexta edição do Lota Cool Market, que até ao dia 20 funcionará na zona adjacente à antiga Lota sob o mote «California Dreaming».

Este mercado de novo artesanato, design e produtos gourmet de fabrico nacional apresenta projetos criativos, sem esquecer as novas tendências e artigos originais, com mais de 40 expositores oriundos de diferentes regiões do país.

Já na sexta-feira e sábado será possível assistir, na Praça da República, ao espetáculo de vídeomapping «Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019», com projeção na fachada da Igreja do Colégio. As sessões estão marcadas para as 21h30, 22h30 e 23h30. A entrada é livre.

Ainda no dia 20, os amantes de música têm a oportunidade de assistir a um concerto da Orquestra Clássica do Sul, dirigida pelo maestro John Avery. A interpretação «Clássicos Light» insere-se na atividade Música à Beira Mar e decorre a partir das 19h30, no areal fronteiro aos hotéis Júpiter e da Rocha.

Pelo centro da cidade, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, acolhe às 17h00, o 25º Encontro de Bandas Civis de Portimão. Este ano, o evento contará com a presença da Banda da Sociedade Filarmónica Portimonense e da Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne. A entrada é gratuita.

Portimão também não se esqueceu dos desportistas e no mesmo dia, o Largo 1º de Maio, será palco de uma masterclass de zumba , das 18h00 às 20h00. Meia hora depois, a famosa corrida norturna Neon Run, com início no Coreto, na zona ribeirinha.

Ainda no sábado, a Biblioteca Manuel Teixeira Gomes receberá, às 18h00, a Formação «Desporto de Alto Rendimento», com o professor Doutor Luís Vilar, da Universidade Europeia.

Até domingo, 21 de julho, decorre também o Campeonato Nacional de Ténis Sénior, no Complexo Municipal de Ténis. No último dia do torneio, ocorrerá ainda a Taça Cidade de Portimão, uma prova de ciclismo de estrada integrada no calendário regional da delegação do Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Por fim, o Portimão Wine Tasting, terá lugar entre os dias 19 e 21 de julho na Fortaleza de Santa Catarina, das 20h00 às 00h00. A proposta passa por provar a qualidade dos vinhos produzidos na cidade, num ambiente descontraído, com a Praia da Rocha como pano de fundo.