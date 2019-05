Zona ribeirinha da cidade recebe lançamento da 9ª edição do Algarve Chefs Week, Mundial de Aquabike e GP de Formula 1 em Motonáutica

A Cidade Europeia do Desporto 2019 acolhe nos dois próximos fins de semana eventos que prometem atrair milhares de espetadores à zona ribeirinha de Portimão, para um autêntico Festival Aquático que integra provas de grande espetacularidade, como o Mundial de Aquabike e o Campeonato do Mundo Formula 1 de Motonáutica, decorrendo ainda por ocasião dos mesmos o evento de lançamento oficial da Algarve Chefs Week.

Com efeito, no sábado, dia 11 de maio, às 18 horas, e pela primeira vez em Portimão, o pontapé de partida para a Algarve Chefs Week terá lugar na zona ribeirinha, junto à antiga lota, com a participação de 14 chefs executivos dos restaurantes dos melhores hotéis de luxo do Algarve.

Com acesso livre, pelo valor de 10 euros os visitantes terão a oportunidade de degustar diversas iguarias, numa antevisão daquilo que poderão encontrar em cada uma das unidades hoteleiras que marcarão presença nesta iniciativa.

A 9ª edição do evento realiza-se entre 13 e 19 de maio e propõe uma viagem «À Raiz do Sabor», através dos produtos e das tradições mais autênticos da herança e da riqueza gastronómica algarvias.

O menu de assinatura, especialmente criado para o efeito, apresentará os melhores sabores tradicionais com o toque de criatividade e inovação de renomados ‘chefs’ da região.



Cada refeição terá o valor de 30 euros (sem bebidas), dos quais um euro reverte a favor de uma causa social da comunidade local.

Os hotéis participantes são: Anantara Vilamoura-Algarve Resort; Cascade Wellness & Lifestyle Resort; Conrad Algarve; Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa; Monchique Resort & Spa; Monte Santo Resort Carvoeiro-Algarve; NAU Salgados Dunas Suites; NAU Salgados Palace; Praia Verde Boutique Hotel; The Lake Spa Resort; Tivoli Carvoeiro; Tivoli Marina Vilamoura; Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa; e Vilamonte Farm House.

Mundial de Aquabike no Arade

De 10 a 12 de maio, Portimão recebe pela primeira vez o Grande Prémio de Portugal em Aquabike, prova do Circuito Mundial – Classe Pro e etapa de estreia num calendário que, ao longo do ano, inclui ainda corridas na Itália, Índia, China e Emirados Árabes Unidos, sob a égide da União Internacional de Motonáutica (UIM).

Vão estar em prova dezenas de pilotos de motas de água de diversos países e escalões etários, masculinos e femininos, alguns dos quais campeões nacionais que entram em prova no dia 10, entre as 15h30 e as 18h00, nas categorias Ski Ladies GP1, Ski Division GP1, Ski Junior GP3, Runabout GP1 e Freestyle.

No dia 11, as competições desenrolam-se das 15h00 às 17h30, sendo que um dos aliciantes deste ano será a prova noturna das 21h00 às 23h00, e que se desenrolará frente ao pitoresco cenário do antigo cais e lota de Portimão, onde decorrerá o evento de lançamento do Algarve Chefs Week.



No domingo, dia 12, tudo se decidirá entre as 16h30 e as 17h30, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para depois das 18h00.

Outro aliciante para os espetadores será o facto de o paddock se encontrar aberto a visitas, o que permitirá um conhecimento mais próximo de máquinas, mecânicos e pilotos. Por sua vez, as crianças entre os 3 e os 9 anos terão a possibilidade de conduzir um mini jetski.

Elite da motonáutica

Evento náutico único no país, o Grande Prémio de Motonáutica de Portugal está de regresso entre 17 e 19 de maio ao anfiteatro natural do Rio Arade, para mais uma corrida decidida até à última volta pelos melhores pilotos do circuito internacional, que aqui decidem o pódio de uma das mais mediáticas etapas do Campeonato do Mundo de Formula 1.

Rashed Al Qemzio, Alex Carella, Philippe Chiappe, Francesco Cantando, Sami Selio, ou as corajosas Marit Stromoy e Simone Schuft, são alguns dos dotados pilotos que vão agitar as águas do rio Arade, sempre com o ambicioso Duarte Benavente na busca da primeira vitória caseira, objetivo presente desde o primeiro ano em que o Grande Prémio de Motonáutica de Portugal/Campeonato do Mundo de Formula 1 se disputou na cidade, em 1999.

No dia 18, a primeira manga do Grande Prémio de Portugal de F4 em Motonáutica decorrerá entre as 13h55 e as 14h15, ao passo que no domingo, 19 de maio, o programa arranca às 14h40 com a segunda manga do GP de Portugal de F4 em Motonáutica.



Quanto ao momento alto do dia, a volta de apresentação do GP de Portugal de F1 em Motonáutica tem início às 15h20, estando o tiro de partida agendado para as 15h30, com previsão do final da corrida cerca de uma hora depois. As cerimónias de entrega de troféus terão lugar às 16h40.

Para o grande público, e à semelhança das edições anteriores, mantém-se a possibilidade de visitas guiadas ao paddock como outro ponto de interesse, enquanto os mais pequenos voltarão a ter a oportunidade de conduzir um mini jetski.

As duas provas são organizadas conjuntamente pela UIM e Câmara Municipal de Portimão, contando com o apoio técnico local da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Naval de Portimão, além dos apoios locais da Capitania de Portimão, da EMARP, da Administração dos Portos de Sines e Algarve e do Turismo do Algarve. São patrocinadores a Interpass e a Delta Cafés.

Atrativo suplementar para quem visitar Portimão e a zona ribeirinha no sábado, 18 de maio, será a visita gratuita ao Museu de Portimão, que celebra o seu 11º aniversário nessa data, tendo sido preparado um programa especial que inclui a 19º Corrida Fotográfica de Portimão e a inauguração das exposições «Da minha rua ainda vejo o Algarve?», com fotos de Filipe da Palma, e «Reencontro», sobre azulejos de Hein Semke.

Toda a programação referente a estas iniciativas poderá ser consultada no sítio oficial da autarquia, em www.vivaportimao.pt.

PROGRAMA

Festival Aquático

10 a 12 e 17 a 19 de maio

Zona ribeirinha de Portimão

Grande Prémio de Portugal de Aquabike – Class Pro

Sexta-Feira, 10 maio

10h10 – 13:00 Treinos livres (Ski femininos e masculinos; Runabout e Freestyle)

13h15 – 13:35 Qualificações

14h00 – 15:00 Visitas guiadas ao paddock

15h00 – 17:30 Pole position (Ski femininos, Ski masculinos, Runabout e Freestyle)

Sábado, 11 maio

11h10 – 12:40 Treinos livres (Ski femininos, Ski fasculinos, Runabout e Freestyle)

14h00 – 15:00 Visitas guiadas ao paddock

15h30 – 17:30 Primeira manga (Ski femininos, Ski masculinos, Freestyle e Runabout)

21h00 – 23:00 Especial Notuhna – Slalom e Freestyle.

A prova especial noturna realiza-se junto à antiga lota de Portimão

Domingo, 12 maio

10h00 – 11:00 Visitas guiadas ao paddock

11h10 – 12h40 Treinos livres (Ski femininos, Ski masculinos, Runabout e Freestyle)

15h30 – 17h30 Segunda manga (Ski femininos, Ski masculinos, Freestyle e Runabout)

18h00 Cerimónia de entrega de troféus

Grande Prémio de Portugal de F1

em Motonáutica

Sexta-feira, 17 maio

10h30 – 12h00 Visitas guiadas ao paddock

13h00 – 13h20 Treinos livres F4

13h30 – 13h50 Treinos qualificados F4

14h00 – 15h30 Treinos livres extra F1

16h00 – 17h00 Visitas guiadas ao paddock

Sábado, 18 maio

9h30 – 11h30 Demonstração do barco F1

9:30 – 12h00 Visitas guiadas ao paddock

12h15 – 13h15 Treinos livres F1

13h25 – 13h45 Treinos livres F4

13h55 – 14h15 Grande Prémio de Portugal de F4 em Motonáutica – 1.ª manga

14h30 – 15h30 Treinos qualificados F1

15h40 – 16h00 Treinos qualificados F4

16h00 – 17h00 Visitas guiadas ao paddock

Domingo, 19 maio

10h00 -12h00 Visitas guiadas ao paddock

10h00 – 12h00 Demonstração do barco F1

13h00 – 14h00 Treinos livres F1

14h10 – 14h30 Treinos livres F4

14h40 – 15h00 GP de Portugal de F4 em Motonáutica – 2.ª manga

15h20 – Volta de apresentação

15h30/16:30 – GP de Portugal de F1 em Motonáutica

16h40 Cerimónias de entrega de troféus