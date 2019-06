Folia das Marchas Populares anima o concelho de Portimão

No mês em que marca a chegada do verão, a cidade prepara-se para os grandes desfiles em quatro sextas-feiras, nomeadamente nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho, sempre às 21h30.

Na edição deste ano, a novidade é a localização do primeiro desfile que terá lugar no Portimão Arena, no dia 7 de junho. A arena principal do pavilhão será o palco para o primeiro grande desfile com jovens, adultos e crianças, que se têm dedicado ao ensaio de coreografias, de canções e na preparação dos trajes e arcos que representarão a sua marcha.

O segundo desfile será no dia 14 de junho. Os marchantes irão desfilar na Zona Ribeirinha de Alvor, e nas ruas da vila. Este é um desfile à beira Ria que reúne centenas de pessoas ávidas pela energia única dos gritos de «Ié, Ié, Ié» e da «A nossa marcha é linda».

No dia 21 de junho, é a vez do terceiro desfile das marchas populares no Polidesportivo da Figueira, na freguesia da Mexilhoeira Grande. Este é um espaço onde a comunidade local se junta para cumprir a tradição com a exibição dos desfiles que têm no brilho dos trajes dos marchantes o ponto alto.

O culminar desta festa será no dia 28 junho, na Praia da Rocha, com o percurso pela Avenida Tomás Cabreira, e que começa no Miradouro, passa pela avenida em direção à Fortaleza de Santa Catarina e termina na Marina de Portimão, com uma coreografia que «irá fazer jus ao trabalho realizado nos últimos seis meses».

Sob o mote «Viva as Marchas!», a 20ª edição das Marchas Populares reunirá cerca de 800 participantes, e promete encantar residentes e turistas. Este ano será marcado também pela participação de quatro coletividades do município: o Sporting Glória Ou Morte Portimonense, o CIRM – Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, a Sociedade Recreativa Figueirense e a Marcha da Vila de Alvor. De referir que, também este ano, a Marcha Infantil do Lar da Criança irá participar com dezenas de crianças que desde o mês de abril se preparam para os desfiles agendados.

A par dos desfiles a música ecoará pelas ruas, com os temas «Futebol», pela Marcha Infantil do Lar da Criança, «Regiões», pela Marcha da Sociedade Recreativa Figueirense, «Bairros de Mastro», pela Marcha da Vila de Alvor, «Mexilhoeira Grande, Uma Casa Portuguesa», pela Marcha do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM) e «Piratas», pela Marcha do Sporting Glória ou Morte Portimonense.

O movimento associativo estará em massa para festejar as marchas no concelho, um evento com enorme adesão popular e visto por milhares de pessoas.

O município de Portimão considera que «junho será, sem dúvida, um mês em grande para Portimão, e as Marchas Populares manterão viva a tradição porque, segundo consta, «A Marchaaaaaaaaaaaaa é linda» e o concelho vibrará de atividade e ritmo, numa época marcada por festas, música e tradição. Dos arcos e dos balões. Das tradições e da graça dos pregões. As noites de junho em Portimão serão rainhas».

Esta iniciativa é organizada pelo município de Portimão em conjunto com a Freguesia de Portimão, Junta de Freguesia de Alvor e Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.