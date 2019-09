Massa, arroz, papas, rissóis e berbigão ao natural são algumas das propostas do evento que decorre de 14 a 15 de setembro no Polidesportivo da Figueira, na freguesia da Mexilhoeira Grande, em Portimão.

Este festival gastronómico aposta em pratos à base de berbigão, mas os visitantes também poderão deliciar-se com outros bivalves igualmente apreciados, tal como as ostras confecionadas no local.

O básico das receitas não se altera: um pouco de azeite, um ramo de salsa ou coentros e um dente de alho.

A doçaria e a pastelaria local estão igualmente ao dispor, bem como outros comes e bebes, tudo a preços apelativos.

O recinto do festival tem capacidade para cerca de 600 lugares sentados e irão ser preparadas cerca de uma tonelada e meia de berbigão para fazer as delícias a mais de cinco mil pessoas que procuram o sabor da gastronomia regional.

A música garantirá o entretenimento. A acordeonista Vera Lúcia e o espetáculo com Vânio e Bailarinas animam a primeira noite.

No dia seguinte, após o acordeonista Ricardo Alves, a música fica a cargo da banda The Peakles, um tributo aos Beatles.

Este festival oferece a oportunidade de se experienciar uma verdadeira festa típica, enriquecida pela comunidade e visitantes e pela gastronomia tradicional algarvia.

Com uma forte componente voluntária, o Festival do Berbigão conta com mais de 100 pessoas, que começam a trabalhar quinze dias antes na preparação do evento para que cada edição seja inesquecível e deliciosa.

Cada ano que passa, o evento bate o recorde de entradas.

O número de visitantes no ano de 2018 foi de 7000, 2017 foi de 6000 e no ano de 2016 foi de 5000 mil.

A Figueira organiza há já 17 anos consecutivos o Festival do Berbigão, em honra ao lugar especial que este molusco tem no seu coração, visto que a apanha do berbigão, na Ria de Alvor, data bem para lá da antiguidade, tendo este negócio sustentado muitas famílias locais em tempos idos.

O certame vai decorrer entre as 19h00 e a 01h00 e a entrada custa 3.50 euros, numa organização da Sociedade Recreativa Figueirense, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.