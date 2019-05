CLCC de Portimão alia fotografia e inglês em curso com certificação Cambridge

O Centro de Línguas, Cultura e Comunicação (CLCC) de Portimão apresenta, pelo 4º ano consecutivo, a Summer School, uma formação de inglês para crianças e jovens que queiram melhorar as suas competências neste idioma, e que decorrerá durante as férias de verão. No final de cada curso os alunos realizarão um exame final, com direito a um certificado Cambridge.

A Summer School 2019 foi criada com o objetivo de oferecer aos participantes uma experiência única e estimulante, combinando as áreas da língua inglesa com a fotografia digital. Os cursos têm uma duração de duas semanas, após as quais realizar-se-á um exame oficial da Cambridge School.

Dependendo do nível e do curso em que se inserem os/as formandos/as, realizar-se-á um dos 3 exames da Cambridge School: Young learnes – Starters, Movers ou Flyers.

Os destinatários da atividade são crianças e jovens estudantes do ensino básico, com idades entre os 7 e os 15 anos. Os grupos dividem-se por níveis de conhecimentos. Estarão disponíveis dois horários, com início sempre às 9h30 e opção de almoço incluído.

As datas de início estão definidas para dia 1, 15 e 29 de julho, e ainda 19 de agosto. A pré-inscrição poder ser efetuada na receção do CLCC ou, em alternativa, através do website da instituição.