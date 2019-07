Centro de Portimão com animação para todos os gostos no Verão

Alameda será o palco privilegiado de nove grandes eventos que celebram a música e o desporto ao longo do verão.

A autarquia portimonense convidou a Comunicação Social para uma apresentação no Porta Velha, um carismático estabelecimento de restauração e bebidas, na segunda-feira, 8 de julho.

Num ambiente relaxado e informal, a presidente Isilda Gomes descreveu os nove grandes eventos de verão que irão ter lugar, entre julho e setembro, no centro de Portimão.

O grande destaque, aliás, ao abrigo do programa da Cidade Europeia do Desporto, é a realização da Copa Ibérica de Futebol, torneio de pré-época, com as equipas do Portimonense Sporting Clube, FC Porto, Bétis e Getafe.

O evento desportivo terá lugar no Estádio Municipal, de 18 a 21 de julho, entre as 18 e as 23 horas. Ao mesmo tempo, haverá uma fan zone na Praça 1º de Maio, com um mini estádio de futebol, matraquilhos humanos e várias outras atividades para toda a família.

A autarca destacou também a R10 Street Futsal, que será o maior evento de rua em Portugal, com a chancela e a presença do melhor jogador do mundo, Ricardinho. Será um misto de futsal e futebol de rua e terá lugar na Alameda da Praça da República, de 4 a 8 de setembro.

A Igreja e o Colégio dos Jesuítas serão a tela para um original espetáculo de video mapping, dos criadores da Cerimónia de Abertura de Portimão Cidade Europeia do Desporto, será projetado a 19 e 20 de julho e 16 e 17 de agosto, às 21h30.

Outra grande novidade, com o cunho de um jovem empresário da cidade, é o primeiro Live and Loud Fest, organizado pelo bar Marginália, que traz música rock ao vivo ao coração de Portimão, nas noites de 28 e 29 de agosto.

O calendário contempla ainda outros eventos, alguns já bem conhecidos do público portimonense, pois já vêm de anos anteriores. É o caso do Festival Choque Frontal que regressa à Alameda já este sábado, dia 13 de julho, às 21h30. Nesta terceira edição sobem ao palco Nanabey, Nanook e The Black Teddys, numa organização da Alvor FM.

Seguir-se-ão, também na Alameda, o Festival Internacional da Canção Infantil «Chaminé de Ouro» (dia 27 de julho); a Parada Portimão Cidade Europeia do Desporto (dias 27 de julho e 31 de agosto, nas ruas do centro da cidade, às 10h00); o Arraial Solidário da Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão (dias 3 e 4 de agosto) e, por fim, o Festival de Acordeão João César (dia 24 de agosto às 21h30).

Segundo a autarca Isilda Gomes, estes eventos levarão um grande número de visitantes ao centro de Portimão e constituirão uma boa promoção para o comércio local.