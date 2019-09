Portimão vai celebrar Dia Europeu do Professor de Educação Física

Cidade será palco das comemorações, a nível nacional, do Dia Europeu do Professor de Educação Física, no próximo sábado, 28 de setembro, no âmbito da 5ª Semana Europeia do Desporto #Beactive.

O programa abre com um passeio de barco ao longo da costa, entre as 10h00 e as 12h00, com partida da Marina de Portimão, no qual participará uma centena de professores de Educação Física de todo o país, que terão oportunidade de realizar algumas atividades físicas a bordo da embarcação.

De tarde, por volta das 15h00, a Casa Manuel Teixeira Gomes será palco da cerimónia de homenagem a professores de Educação Física de referência, propostos pelas diversas estruturas regionais da Associação de Profissionais de Educação Física e Desporto (APEF), com a entrega dos prémios Associado de Mérito, sob o lema «Não há Educação sem Educação Física».

Por fim, o Aguahotels Riverside receberá, a partir das 21h00, a tertúlia aberta «A importância da Educação Física na Escola».

Aproveitando a presença em Portimão de um conjunto de professores de Educação Física referenciais, oriundos de todo o país, assim como de vários antigos docentes, o encontro pretende proporcionar uma reflexão entre membros da mesma classe sobre a importância da Educação Física na Escola.

A celebração do Dia Europeu do Professor de Educação Física é organizada pelo Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Câmara Municipal de Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.