Portimão terá um «Cantar das Janeiras» com nove grupos associativos

Evento tem entrada gratuita.

No dia 6 de janeiro, pelas 21h00, a tenda instalada na Praça da República, em Portimão, vai ser palco da sexta edição do «Cantar das Janeiras», com a participação de um leque variado de grupos de cantares e apresentação a cargo da locutora Fátima Peres.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Portimão, com o apoio do Pingo Doce, que convida a comunidade «a celebrar o cântico das Janeiras e dos Reis, num ambiente de boa disposição e alegria», com entrada grátis.

A sexta edição do «Cantar das Janeiras» conta com a participação de nove grupos, «sendo um exemplo do esforço de preservação das tradições e de manter vivo o esforço do movimento associativo, através dos grupos presentes que utilizarão a sua voz, assim como as violas, os instrumentos de percussão e de cordas».

Participam no evento o Grupo As Figueirinhas e os Amigos da Figueira, o Grupo Coral de Portimão, o Grupo Coral do Centro de Convívio de Alvor, o Grupo de Cantares da Confraria do Medronho Os Monchiqueiros, o Grupo de Cantares de Música Tradicional Portuguesa – Estrelas do Barlavento, o Grupo de Cantares do Instituto de Cultura de Portimão, o Grupo de Cante Alentejano da Associação Sénior e Autodidacta de Portimão e o Grupo de Cantares de Janeiras do Rancho Folclórico do Calvário.