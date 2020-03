Portimão sensibiliza comunidade cigana para prevenção da COVID-19

Ações estão a ser levadas a cabo em bairros sociais e núcleos de barracas.

O município de Portimão lançou ontem, quinta-feira, 26 de março, uma ação de sensibilização junto da comunidade de etnia cigana nos bairros sociais da Cruz da Parteira e das Cardosas/Mira Cabo, num alerta para a importância da adoção de novos comportamentos sociais e boas práticas para a contenção da propagação do coronavírus.

A ação, que se prolongará pelos próximos dias, é mediada por técnicos do projeto de intervenção social e comunitária «(Re)viver no Meu Bairro», em curso nos bairros sociais do município, e inclui conteúdos informativos desenvolvidos pela autarquia, tendo em consideração o grau de literacia da comunidade a que se destina, com conselhos sobre os comportamentos a adotar em prol da saúde comum nestes tempos de pandemia.

Para além do reforço das recomendações da Direcção-Geral de Saúde a nível de higiene, procedimentos de chegada a casa e outros, nesta ação os mediadores irão «alertar e sensibilizar a comunidade de etnia cigana para os riscos associados a algumas práticas comuns no seu dia a dia, desaconselhando deslocações em grupo, quer seja nas idas ao supermercado e ao hospital, quer seja no caso de quem vive em barracas e que tem por hábito utilizar os balneários públicos em simultâneo com várias pessoas do mesmo agregado familiar».

Para além de abranger a comunidade residente nos bairros sociais de Portimão, a campanha incidirá igualmente nos núcleos de barracas ainda existentes em vários pontos do concelho, consciencializando os moradores para as medidas destinadas a travar o contágio pelo coronavírus, sendo as visitas apoiadas por agentes da PSP.