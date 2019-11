Portimão repara Arco de São José, ex-libris da zona histórica

O Arco de São José, um dos ex-libris da zona histórica de Portimão, vai ser recuperado, sendo necessário proceder à reparação da superfície inferior da infraestrutura, pelo que os respetivos trabalhos começam no dia 5 de novembro e implicam o corte temporário de trânsito na Rua de S. José, sobre a qual passa o viaduto em causa.

Estima-se que a intervenção demore um máximo de duas semanas, durante as quais haverá corte temporário do tráfego rodoviário na Rua de São José, a partir do arco sob o viaduto, entre as 9h00 e as 17h00 aos dias de semana.

Refira-se que nesse período, esta via que é utilizada como uma das saídas de Portimão, não poderá ser utilizada. A propósito, salienta-se que os parques de estacionamento situados nesta zona continuarão a funcionar normalmente.

Para o efeito, serão colocados os equipamentos de sinalização adequados à melhor garantia das condições de segurança, quer dos operacionais que realizarão a obra, quer de quem utiliza esta artéria.

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Portimão solicita a melhor compreensão dos utentes, dada a necessidade desta intervenção.