Portimão recebe sessão de formação sobre Demência

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva encontra-se a desenvolver o projeto «Saber + para Viver Melhor», um conjunto de sessões de formação dirigidas à comunidade cuja próxima iniciativa versará sobre o tema «Demência – Quando falha a memória».

A sessão terá lugar hoje, 26 de setembro, às 18h30, na Casa Manuel Teixeira Gomes, sendo abordada a sensibilização do problema para a saúde, que se caracteriza pela deterioração das atividades intelectuais secundárias, assim como a lesão ou disfunção do sistema nervoso do doente.

Para falar sobre este delicado tema foi convidada a médica Edite Reis, do Gabinete Alzheimer Portimão da Associação Alzheimer Portugal e diretora técnica da We Care, estando a moderação do encontro a cargo de Luís Gonçalves, em representação da Teia D’Impulsos.

O projeto «Saber + para Viver Melhor», que desde o início do ano realiza debates mensais sobre assuntos pertinentes para a sociedade, tem por objetivos a educação da população para a saúde, além da promoção de estilos de vida saudáveis e da literacia em saúde na comunidade, sendo organizado em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, no âmbito do programa relativo à Cidade Europeia do Desporto 2019.

Até final do ano terão lugar mais duas sessões de formação, a primeira das quais subordinada ao tema «Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida», marcada para 31 de outubro, enquanto a derradeira iniciativa deste ciclo abordará a questão «Viver melhor com Diabetes!», realizando-se em 28 de novembro próximo.

A participação nas sessões é de entrada livre e sem necessidade de inscrição prévia, tendo os participantes a oportunidade de colocar questões e dúvidas aos especialistas que compõem o painel de convidados.