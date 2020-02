Portimão recebe idosos do Barlavento para as Olimpíadas Sénior

Evento faz parte do Programa Exercício e Saúde, do município portimonense.

Portimão recebe, no próximo dia 12 de fevereiro, quarta-feira, a segunda etapa das Olimpíadas Sénior 2020, agendada para as 10h00 no Pavilhão Gimnodesportivo, proporcionando diversos jogos e atividades a cerca de 250 participantes, provenientes dos municípios de Lagoa, Monchique, Lagos, Silves e Portimão.

Coordenação, força, resistência e flexibilidade serão uma constante nas provas que fazem parte deste momento desportivo, cujo objetivo principal consiste no estímulo à atividade física e na promoção do convívio entre os seniores.

Estas Olimpíadas reúnem participantes dos projetos municipais de desporto para seniores, com idades entre os 65 e os 88 anos, sendo o respetivo calendário composto por cinco etapas, disputadas em cada um dos municípios aderentes.

Em Portimão, as Olimpíadas Sénior fazem parte do Programa Exercício e Saúde, que proporciona aos idosos do concelho uma atividade física orientada, regular e vocacionada para a promoção da saúde e do bem-estar.

Ginástica de manutenção e adaptada, hidroginástica, caminhadas e diversos jogos são algumas das atividades que fazem parte do Exercício e Saúde, programa que também disponibiliza no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão o Gabinete de Avaliação, Aconselhamento e Atividade Física, proporcionando uma avaliação real do estado de saúde física e psicológica dos utentes.

Integram igualmente este programa eventos de incentivo à prática de jogos lúdicos e que proporcionam o convívio e o intercâmbio entre os participantes, como são os casos dos Jogos Sénior, dos Encontros Intergerações e das Olimpíadas Sénior, que resultam da promoção de um espírito de equipa intermunicipal.

Os interessados em participar no Programa Exercício e Saúde deverão contactar a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Portimão, através do telefone 282 470 797, por e-mail, ou dirigindo-se à secretaria do Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão.