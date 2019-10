Portimão recebe dois congressos nacionais de Saúde

Nos próximos dois fins de semana, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai ser palco de dois importantes congressos nacionais ligados à temática da saúde, no âmbito de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019.

Entre 11 e 13 de outubro realiza-se o 5º Congresso Nacional da Urgência, no qual são esperados mais de 350 profissionais de saúde, numa organização do Núcleo de Estudos de Urgência e do Doente Agudo (NEUrgMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

Sob o mote «(Re)Pensar a Urgência nos 40 anos do SNS», este evento de amplitude nacional conta com seis cursos pré-congresso e visa a formação e a discussão sobre a Urgência nas suas mais variadas vertentes, desde o pré-hospitalar até à abordagem do doente crítico, tendo por desafio repensar este serviço no 40º aniversário de criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Após a sessão de abertura, marcada para as 18 horas de sexta-feira, dia 11 de outubro e que contará com a presença das entidades que apoiam esta iniciativa, como João Sá, especialista de Medicina Interna e de Medicina Intensiva e recentemente distinguido com o Prémio Nacional de Medicina Interna 2019, vai apresentar a conferência de abertura, subordinada ao tema «A História dos Serviços de Urgência em 40 anos do Sistema Nacional de Saúde».

Durante o congresso, entre outras matérias, vai ser abordada a importância que os serviços de urgência, tanto a nível hospitalar como pré-hospitalar, desempenham no apoio e suporte aos eventos desportivos, visto ser considerado fundamental que os meios estejam preparados para responder a situações de catástrofe que possam afetar os grandes eventos desportivos.

Além disso, problemas clínicos como traumatismos e doenças cardiovasculares e respiratórias, que podem atingir os atletas, vão igualmente ser focados em sessões de atualização com especialistas nestas áreas.

Conferências, mesas-redondas e encontros com o especialista darão o mote para a troca de ideias nesta iniciativa, que conta com o patrocínio científico da Ordem dos Médicos e os apoios da Câmara Municipal de Portimão, ARS Algarve, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Grupo HPA Saúde, Algarve Biomedical Center, Bombeiros Voluntários de Portimão, Associação Teia D’Impulsos e Comissão Vitivinícola do Algarve.

Para o fim de semana de 18 e 19 de outubro, o TEMPO acolhe o 15º Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, que terá como temática «O Estado do Conhecimento e Tendências Futuras na Medicina Desportiva».

A iniciativa inclui três sessões temáticas e uma especial, contando com mais de duas dezenas de oradores, e integra diversos minicursos e workshops, comunicações orais e casos clínicos.

Os trabalhos arrancam às 9h00 de sexta-feira, 18 de outubro, sendo divididos em quatro painéis, debatidos por diversos especialistas, que se debruçarão sobre a clínica médica e o exercício físico, a prevenção, traumatologia e reabilitação desportiva, a medicina desportiva e as ciências do desporto, além da qualidade organizacional, a gestão e a organização de recursos.

Na tarde do último dia realiza-se um debate alargado sobre o tema «Desporto para todos e com todos – Um olhar 360º na organização, gestão e formação dos recursos», destinado a dirigentes, treinadores, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e fisiologistas.

Participarão convidados representativos do mais alargado espectro de intervenientes na organização, gestão, treino desportivo e apoio médico a atletas e praticantes de desporto, entre os quais os presidentes, respetivamente, da Câmara Municipal de Portimão (Isilda Gomes), da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva (João Pereira de Almeida), do Instituto Português do Desporto e Juventude (Vítor Pataco) e do conselho administrativo da Fundação do Desporto (Paulo José Frischknecht), entre outros.

Para além de Isilda Gomes e de João Paulo Almeida, fazem parte da comissão de honra deste congresso nacional figuras como Maria João Cascais, presidente do Colégio de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico Português, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, Vítor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Manuel Aníbal Antunes Ferreira, presidente de Sociedade Portuguesa de Nefrologia, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude e Carlos Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal.