Portimão quer por os diabéticos do concelho «em movimento»

Começa no próximo dia 2 de outubro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, o programa comunitário de exercício físico «Diabetes em Movimento», destinado a pessoas com diabetes tipo 2 e que se prolonga até junho de 2020.

As sessões de exercício físico supervisionado decorrem três vezes por semana, com 75 minutos de duração, ao longo de um ciclo de nove meses, sendo orientadas por um técnico habilitado e com a presença de uma enfermeira.

As inscrições estão limitadas a 60 pessoas, o dobro dos diabéticos que tomaram parte no primeiro programa similar, numa parceria entre o município de Portimão e o Agrupamento de Centros de Saúde Barlavento, que este ano será estendida ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Concederam patrocínio científico a este programa de intervenção comunitária a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

O mesmo será coordenado pela Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes.

A iniciativa é gratuita e terá lugar às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h00 às 16h30, devendo os interessados informar-se junto dos seus médicos de família ou enfermeiros sobre a possibilidade de participarem.