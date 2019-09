O município de Portimão pretende identificar todos os cidadãos centenários, residentes no concelho, com o objetivo de os poder homenagear no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, 1 de outubro.

Dos contactos já estabelecidos entre a autarquia e as diversas instituições de apoio à terceira idade do município de Portimão, já foram identificados sete cidadãos que dobraram o século.

No entanto, e com o objetivo de alargar o espectro da procura e garantir que todos os centenários sejam homenageados, solicita-se a colaboração de todos os cidadãos que sejam conhecedores de alguém que tenha a bonita idade de 100 ou mais ANOS, contactando os serviços sociais da autarquia atraves de email ([email protected]) ou telefone (282 470 731).

Em breve será divulgado o programa global das iniciativas que constituem as comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa em Portimão.