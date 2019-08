Portimão premeia os melhores projetos de voluntariado

Município lança Prémio Municipal do Voluntariado, que havia sido anunciado no Dia da Cidade, em dezembro último.

O objetivo é apoiar e distinguir as melhores práticas de voluntariado e promover o exercício de responsabilidade social e cidadania ativa, estimulando a apresentação de projetos inovadores de voluntariado, a partir de dia 16 de setembro e até dia 15 de outubro, datas para as candidaturas ao Prémio.

Serão distinguidos, anualmente, os dois melhores projetos candidatos – um na categoria singular e outro na categoria coletivo – com um apoio pecuniário de 5 mil euros, e os vencedores serão premiados no dia 5 de dezembro – Dia Internacional do Voluntariado -, numa cerimónia onde será feita a entrega de prémios e menções honrosas.

O prémio é dirigido a entidades coletivas e a pessoas singulares, e pretende reconhecer a atuação voluntária de cidadãos e de entidades, nas áreas de solidariedade e saúde, ambiente, economia social, educação e formação, que promovam a melhoria da qualidade de vida das crianças, jovens, pessoas idosas, cidadãos portadores de deficiência, sem-abrigo, migrantes, etnias e outros cidadãos em situação vulnerável com relevante interesse social e impacto mensurável na vida dos destinatários.

Serão selecionados cinco finalistas em cada categoria e atribuídos dois prémios que distinguem a originalidade e inovação, a profundidade e o número de beneficiários da intervenção, bem como o contributo para a resolução das problemáticas identificadas.

Critérios como a capacidade de estabelecimento de parcerias ou a qualidade da comunicação do projeto também serão valorizados, sendo que no formulário de candidatura deverá ser submetido um pequeno vídeo de apresentação.

As candidaturas formais abrem a partir de dia 16 de setembro e encerram no dia 15 de outubro e deverão ser feitas on-line, no site da autarquia, através de formulário criado para o efeito.

O regulamento do Prémio Municipal de Voluntariado está desde já disponível para consulta, também online.