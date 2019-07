Portimão mostra espetáculo de vídeo mapping no centro da cidade

As noites de 19 e 20 de Julho e 16 e 17 de Agosto (sempre sexta-feira e sábado) vão ter um foco de animação na Praça da República, em pleno centro da cidade, através da projecção de um espetáculo de vídeo mapping na fachada da Igreja do Colégio.

Estão previstas três exibições por noite, às 21h30, 22h30 e às 23h30, com entrada livre, do espetáculo inspirado no tema da candidatura da Cidade Europeia do Desporto (CED) 2019 – «Mais Desporto para Todos!».

Trata-se de uma produção multimédia da Tavolanostra, eventos Globais, que adaptou e reposicionou para um conceito ao ar livre a apresentação multimédia de 360 graus realizada na gala de abertura da CED, que teve lugar no Portimão Arena a 18 de janeiro e que já foi considerada a maior do gênero alguma vez feita num recinto fechado em Portugal.