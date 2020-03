Município apresenta amanhã uma grande campanha de sensibilização e cidadania que visa conter a disseminação do Coronavírus no concelho de Portimão.

Em virtude dos últimos desenvolvimentos sobre o Coronavírus (Covid-19) no município de Portimão, a Câmara Municipal de Portimão agenda uma conferência de imprensa para as 10 horas de amanhã, quinta-feira, 12 de março, a ter lugar no salão nobre dos Paços do Concelho de Portimão.

Na ocasião será tornada pública a grande campanha de sensibilização e cidadania que visa conter a disseminação do Coronavírus no concelho de Portimão.

O Algarve soube hoje que tem mais um caso confirmado de Covid-19, segundo anunciou a Direção-Geral de Saúde (DGS) no seu boletim desta quarta-feira, 11 de março, também em Portimão.

Este caso está relacionado com a primeira infetada, uma jovem adolescente, aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, cuja contaminação por Coronavírus foi confirmada no domingo, 8 de março.

Na segunda-feira, dia 9 de março, soube-se que a mãe da jovem, professora na Escola EB 2,3 José Buisel, também tinha coronavírus.

Ambas as escolas estão encerradas.

Entretanto, a Câmara Municipal de Portimão pôs em marcha um Plano de Contigência e encerrou o Museu, as Piscinas Municipais e o Portimão Arena.

Segundo o boletim da DGS de hoje há mais 18 casos de pessoas infetadas com o COVID-19. Ou seja, um total 59 pessoas, 36 no norte do país, 17 em Lisboa e três no Algarve.

Em território nacional há 471 suspeitos e 83 pessoas aguardam resultados do teste de despistagem. Há ainda 3066 contactos em vigilância.