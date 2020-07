Portimão investe mais de 860 mil euros no associativismo do concelho

Pelo reconhecimento do relevante papel que o associativismo local desempenha na comunidade, a Câmara Municipal de Portimão apoiou este ano uma centena de entidades, com as quais estabeleceu contratos programa no valor global de 867709,62 euros. Foram destinados mais 270 mil euros para entidades com relevante trabalho na área social.

Pelo reconhecimento do relevante papel que o associativismo local desempenha na comunidade, a Câmara Municipal de Portimão apoiou este ano uma centena de entidades, com as quais estabeleceu contratos programa no valor global de 867709,62 euros.

Nesse sentido, foram apoiadas 40 associações/instituições culturais (152.550 euros para o desenvolvimento e funcionamento e 261852,74 euros para o investimento), 30 associações/instituições sociais (76563,80 euros para o desenvolvimento e funcionamento e 65693,08 euros para o investimento) e 31 clubes/associações desportivas (220900 euros para o desenvolvimento e funcionamento e 90150 euros para o investimento).

Por via das novas condições originadas pela COVID-19, foi solicitada a revisão das candidaturas às associações em função desta realidade em tempos de pandemia, sobretudo devido ao facto de muitas das atividades propostas em plano terem sido canceladas, adaptadas ou reagendadas. No fundo, todos os planos foram repensados, resultando estes contratos da avaliação dos planos entregues para o segundo semestre do ano.

Cultura é vida

Uma das particularidades da vida cultural do concelho é a existência de um grande número de associações que contribuem fortemente para a animação da vida local e para o reforço dos elos que ligam os portimonenses entre si e a partilha de um sentimento comum face à sua história.

É neste contexto que o movimento associativo é extremamente importante, pelo que a autarquia procurou adequar os apoios de incentivo à meritória ação nesta vertente. Assim, os valores atribuídos foram calculados tendo por base uma análise cuidada dos relatórios de contas de 2019, do plano de atividades para 2020 e da ficha de caracterização enviada pela Câmara a cada coletividade para preenchimento, tendo sempre em conta a boa gestão financeira dos recursos económicos existentes.

Desporto integrado

No âmbito da prossecução da sua política desportiva em benefício das populações, a Câmara de Portimão visou adequar os apoios, por um lado, aos recursos existentes e, por outro, ao incentivo para que as coletividades e instituições continuem a sua ação, contribuindo para uma melhor coesão social.

Também nesta área de atuação foi feita uma análise cuidada aos planos de atividades para época desportiva 2019/2020, para valorizar e incentivar a prossecução das suas atividades de forma coerente, harmoniosa e integrada.

Reforço das valências sociais

Uma vez que 2019 está a ser um ano extremamente atípico, devido à pandemia da Covid-19, o município de Portimão estabeleceu diversos protocolos a título extraordinário com o movimento associativo, para que as entidades com trabalho na área social mantenham e reforcem, se possível, as suas valências, consideradas essenciais no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, às famílias e à saúde.

Assim, e no contexto das medidas do Fundo de Emergência Social oportunamente aprovado, foram celebrados em abril passado protocolos com quatro associações no valor de 60 mil euros, em resposta às necessidades identificadas de apoio a essas entidades com meritório trabalho junto dos mais desfavorecidos.

No mês de maio, teve lugar um conjunto de outros protocolos, que envolveram 25 instituições/associações de cariz social, no valor global de 211621 euros, para que as suas valências sejam mantidas e reforçadas, se possível, pois são essenciais no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, às famílias e à saúde.