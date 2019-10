Portimão homenageia centenários que se cruzam com a história da cidade

Portimão comemora hoje o Dia Internacional do Idoso de forma especial, com um almoço de homenagem aos centenários que residem no município.

O repasto terá lugar às 12h00, na sala de descabeço do Museu de Portimão, um espaço também ele carregado de memórias e evocativo da história portimonense.

Por esta ocasião serão homenageados pelo município oito homens e mulheres centenários entre as bonitas idades de 100 e 106 anos, com histórias de vida que se cruzam com a própria história e o quotidiano da cidade e das suas freguesias.

A partir das 15h00, no auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a tarde será de Fado para os utentes dos Centro de Convívio Aldeia das Sobreiras, Centro de Convívio Sénior, Centro Comunitário do Pontal, da Cruz da Parteira e da Coca Maravilhas, Santa Casa da Misericórdia de Portimão, Santa Casa da Misericórdia de Alvor, Centro de Apoio a Idosos, Centro Paroquial da Mexilhoeira Grande, Lar Esperança, Centro de Convívio do Centro Paroquial da Nossa Senhora do Amparo. O momento contará com a participação especial do jovem fadista João Leote.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa marca também o arranque oficial do Programa Exercício e Saúde do município que, em ano de Cidade Europeia do Desporto, irá contar com a participação de 300 seniores que semanalmente praticam atividades como a ginástica, caminhadas, jogos e hidroginástica e ao longo do «ano letivo» participam em intercâmbios desportivos e palestras de educação para a saúde.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a partir do dia 3 de outubro, quinta-feira, será possível apreciar os trabalhos desenvolvidos pelos utentes dos diferentes Centros de Convívio e Centros Comunitários do município, numa exposição de Lavores que estará patente até dia 30 na Casa Manuel Teixeira Gomes.