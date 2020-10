Portimão estimula autoestima da doente oncológica no Outubro Rosa

Câmara Municipal de Portimão organiza workshop e webinar.

O município de Portimão, por ocasião do Outubro Rosa, convida a uma reflexão sobre a autoestima e autoimagem das doentes oncológicas, através da dinamização de um workshop e de uma webinar, que terão lugar no próximo dia 29 do corrente mês.

Intitulado «Um dia de Onncovida», o workshop contará com a participação de Rafaela Mendes, decorrendo na sala de reuniões do Portimão Arena entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00. As inscrições são gratuitas mas limitadas, devendo ser efetuadas por e-mail.

O projeto Onncovida, criado por Rafaela Mendes, destina-se às mulheres com cancro da mama e oferece as ferramentas necessárias para melhorar o autoconhecimento, o amor próprio e a relação com o espelho, através da autoconsciência.

Na mesma data, vai decorrer a partir das 19h00, o webinar «Reconstrução da Identidade no Feminino» sobre a experiência de cancro da mama, o qual poderá ser acompanhado via plataforma zoom, contando com a presença de Rafaela Mendes (Onncovida), Sofia Abreu (Liga Portuguesa Contra o Cancro), Inês Amorim (Associação Oncológica do Algarve) e da professora de terapias holísticas Joana Felizardo. As inscrições devem ser efetuadas através do mesmo e-mail.

O Outubro Rosa nasceu há três décadas nos Estados Unidos da América, tendo o símbolo «laço rosa» sido assumido na 1ª Corrida pela Cura, dinamizada pela Fundação «Susan G. Komen for the cure», que teve lugar em 1990.

Assinalado por todo o mundo, é uma campanha de consciencialização cujo principal objetivo é alertar a sociedade para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cancros da mama e do colo do útero.