Portimão entra no espírito carnavalesco já este sábado

Programação do Carnaval de Portimão 2020 decorre entre 8 e 25 de fevereiro.

Portimão volta a brincar ao Carnaval através de um vasto conjunto de iniciativas, dos bailes e concursos de máscaras aos desfiles e cortejos, entre 8 e 25 de fevereiro, prometendo divertir toda a gente, numa organização da Câmara de Portimão e das Juntas de Freguesia de Alvor, Mexilhoeira Grande e Portimão, com o relevante contributo do movimento associativo, ou não fosse esta uma festa de profundo cariz popular.

Os destaques da programação pertencem aos cortejos carnavalescos marcados para os dias 23 e 25 de fevereiro, respetivamente, entre o Polidesportivo da Figueira e a Mexilhoeira Grande e na zona ribeirinha de Portimão, a partir das 15h30, sob o lema «O Mar», tão profundamente ligado às tradições locais.

No dia 25 de fevereiro, haverá a participação especial do Clube 2 CV Algarve «Os Marafados», com 24 veículos Citröen Dyane.

Antes, no dia 21 de fevereiro, entre as 10h30 e as 11h30, terá lugar o grande desfile de abertura deste programa, com a participação de centenas de crianças das escolas do município, devidamente mascaradas, e do Grupo Bomboémia, com concentração marcada para a Praça da República e passagem pela Rua Direita em direção ao Largo 1º de Maio.

No dia seguinte, 22 de fevereiro, será a vez dos Bomboémia desfilarem em Alvor, na Praia da Rocha e na zona ribeirinha de Portimão, entre as 16h00 e as 18h30, ao ritmo de bombos, caixas, timbalões, tarolas, d’jambés, bidões, latas e sininhos.

Na mesma data, a partir das 21h30, o Grande Auditório TEMPO – Teatro Municipal de Portimão será palco do espetáculo «Saudades do Brasil em Portugal», com Paulinho Lêmos e diversos músicos portugueses e brasileiros, no âmbito do programa Dias da Percussão Portimão 2020. Os ingressos poderão ser adquiridos aqui.

Bailes e Mascarinhas

Quanto aos bailes de Carnaval, que abrem as festividades já neste sábado, 8 de fevereiro, e estimulam a imaginação e criatividade dos foliões, realizam-se um pouco por todo o concelho nas salas do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, Clube União Portimonense, Sociedade Vencedora Portimonense, Sporting Glória ou Morte Portimonense, Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, Sociedade Recreativa Figueirense e Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense.

O programa de folguedos é o seguinte: Boa Esperança – bailes nos dias 22, 24 e 25, sempre a partir das 21h30, e matiné seguida de desfile infantil no dia 25, às 15h30, enquanto nessa noite tem lugar um baile, a partir das 21h30; Clube União – 22 de fevereiro decorrerá o assalto e 24 de fevereiro o baile, sempre às 21h30; Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense – nos dias 8, 15 e 23 de fevereiro haverá bailes a partir das 21h00, ao passo que está agendada uma matiné para as 15h30 de 25 de fevereiro; Glória ou Morte – bailes às 21h30 nos dias 8, 15, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro; Sociedade Figueirense – matinés às 15h30 dos dias 23 e 25 de fevereiro; Sociedade Vencedora – bailes às 21h30 nas noites de 15, 22, 24 e 25 de fevereiro.

Os habituais concursos de máscara, marcados para as 21h30, terão lugar nas seguintes datas e coletividades: 22 de fevereiro – Eliminatórias no Boa Esperança, Clube União e Vencedora; 23 de fevereiro – Eliminatória no Glória ou Morte; 25 de fevereiro – Final no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha.

Estarão em disputa os seguintes prémios: voucher para quatro pessoas para a revista à portuguesa que o Boa Esperança levará à cena em março próximo; almoço/jantar para duas pessoas no Restaurante D&N; jantar para duas pessoas no restaurante Horta Grill; jantar para duas pessoas na Churrasqueira A Bela; jantar para duas pessoas no Restaurante D. Barca; almoço/jantar para duas pessoas na Churrasqueira Alentejana; almoço/jantar para duas pessoas na Casa das Tostas; e voucher para duas pessoas com direito a duas noites de alojamento no Hotel Pestana Alvor Praia, com direito a pequeno-almoço buffet.

Apresentadas as propostas, Portimão convida a comunidade e os visitantes a viverem com alegria e boa disposição as tradições carnavalescas, pois – como diz o povo – «a vida são dois dias e o Carnaval são três».

O programa do Carnaval em Portimão detalhado está disponível aqui.