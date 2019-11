Portimão eleita Melhor Cidade Europeia do Desporto pelo ACES Europe

Portimão acaba de ser distinguida como Melhor Cidade Europeia do Desporto 2019 pela ACES Europe – Associação das Cidades Europeias do Desporto, entidade responsável por este projeto comunitário.

Até final do mês de setembro, data de entrega do dossier avaliado pela Fundación Deportiva Municipal de Valencia, entidade independente escolhida pela ACES Europe para analisar todas as candidaturas, Portimão – Cidade Europeia do Desporto (CED 2019) tinha recebido 614 atividades, das quais 344 de caráter popular e 146 competitivas, mobilizando 556910 participantes.

Das 60 modalidades dinamizadas, 22 foram novas atividades, sendo de destacar a realização de 20 eventos para portadores de deficiência, pois o desporto adaptado constitui uma das principais apostas da CED 2019.

Em paralelo, foram promovidas 82 ações de formação, outro dos vetores da CED 2019, tendo participado desde janeiro deste ano até setembro último um total de 1947 colaborações de voluntários, dos 16 aos 69 anos, nas mais de seis centenas de eventos.

Estima-se que a CED 2019 tenha gerado até àquela data cerca de 4,4 milhões de euros de potencial retorno financeiro, para um investimento muito próximo dos 3,8 milhões de euros, verba em grande medida justificada pela construção do Pavilhão Desportivo da Boavista, a inaugurar em dezembro, e da pista de BMX/Race no Parque da Juventude de Portimão, entre outras intervenções.

Para Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, «esta distinção encerra com chave de ouro um ano extraordinário e premeia o empenho de todos quantos se dedicaram de corpo e alma para que o projeto seja um sucesso, do movimento associativo local aos diversos parceiros, sem esquecer o papel dos muitos voluntários que disseram presente e, sobretudo, da nossa equipa de dedicados funcionários, nas mais diversas áreas».

«Um aspeto que me apraz registar neste momento de alegria tem a ver com as manifestações de agrado que recebi por parte de inúmeros atletas e responsáveis da esfera desportiva que passaram por Portimão, quer pela forma carinhosa como foram recebidos, quer pelas ótimas condições para a prática do desporto aqui encontradas», sublinha Isilda Gomes.

A autarca também destaca a «qualidade e quantidade dos eventos que a cidade recebeu e promoveu e o impacto dos mesmos na vida dos portimonenses», manifestando a convicção que a CED 2019 «criará raízes duradouras no incentivo à prática desportiva regular e inclusiva da população, em prol da sua saúde e bem-estar, sob o lema ‘Mais desporto para todos!».

Refira-se que, para além de Portimão, as Cidades Europeias do Desporto 2019 foram Coventry (Inglaterra), Fuenlabrada, Granada. Igualada e Soria (Espanha), Livorno, Mantova, Oristano e Vercelli (Itália), Ganja (Azerbaijão), Batumi (Geórgia), Kumanovo (Macedónia do Norte), Michalovce (Eslováquia), Paggaio (Grécia), Sisak (Croácia), Torun (Polónia) e Varna (Bulgária).