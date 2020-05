Portimão e RTA fazem sessão online sobre medidas de apoio ao turismo

Já existem 600 candidaturas de microempresas algarvias.

O município de Portimão e a Região de Turismo do Algarve (RTA) promovem a partir das 11h00 de amanhã, quarta-feira, 13 de maio, uma sessão de esclarecimento online, para informar e clarificar sobre os requisitos necessários para a apresentação de candidaturas à Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo – COVID-19.

Esta sessão, que não requer inscrição prévia, será transmitida em direto no Facebook do municípioe destina-se a responsáveis por microempresas até nove trabalhadores e a empresários a título individual, em áreas como o alojamento, a restauração, os estabelecimentos de bebidas, o aluguer de veículos automóveis, as atividades de animação ou as agências de viagem, entre outras.

Na sessão estão previstas intervenções de João Fernandes, presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, e de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, participando igualmente na iniciativa o Gabinete de Apoio da RTA, informando os interessados sobre como os seus negócios poderão beneficiar desta ferramenta de apoio.

O novo mecanismo financeiro visa «auxiliar as microempresas do setor turístico que demonstrem reduzida capacidade de reação, face à forte retração da procura que se tem registado na sequência da atual pandemia, constituindo uma complementaridade a outras medidas de apoio às empresas recentemente aprovadas pelo Governo», no sentido de responder às necessidades imediatas e prementes de financiamento das microempresas, para salvaguarda da sua atividade plena e do seu capital humano.

Microempresas algarvias ultrapassam as 600 candidaturas

Com 5,2 milhões de euros de financiamento total destinado ao Algarve, o Turismo de Portugal admitiu até ao momento 623 candidaturas de empresas algarvias à Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo – COVID-19, envolvendo 1717 postos de trabalho.

Até hoje já foram aprovadas 481 candidaturas, das quais 359 já tiveram os processos pagos, no valor total de 2,9 milhões de euros, sendo de referir que existem 60 candidaturas em análise.

A dotação desta Linha ascende a 60 milhões de euros, correspondendo o apoio financeiro a 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na empresa à data de 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20000 euros.

O financiamento assume natureza reembolsável sem juros remuneratórios associados, sendo reembolsado no prazo de três anos, com um período de carência de 12 meses. As prestações de igual montante têm uma periodicidade trimestral.