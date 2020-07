Portimão é destino «Testado e Recomendado» em Portugal e Espanha

Campanha promocional aposta nas redes sociais e dirige-se aos mercados nacional e espanhol.

O destino turístico Portimão é «altamente recomendado por quatro dos mais influentes bloggers portugueses», que testaram as mais-valias da cidade e a recomendam para umas «retemperadoras e divertidas férias cá dentro, assentes numa palavra-chave: segurança».

A campanha «Portimão Testado e Recomendado» é promovida em conjunto pela Associação Turismo de Portimão (ATP) e pela Câmara Municipal de Portimão, que apostam nas redes sociais para divulgar as qualidades do concelho, sob o ponto de vista de influenciadores que, no seu conjunto, contam com largos milhares de seguidores no Facebook e no Instagram.

O público-alvo desta ação promocional em tempos de pandemia são as pessoas com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos ou mais, residentes no território nacional e na Espanha, através da divulgação de pequenos vídeos protagonizados por Maria João Proença (blogger de viagens), André Parente (blogger de viagens), Pedro Cruz Gomes (blogger gastronómico) e Ana Amorim Dias (escritora algarvia).

Em quatro vídeos temáticos, com versões em castelhano, os protagonistas serão guias nas suas áreas de interesse e, de viva voz, «apresentam as belezas do concelho e a qualidade dos serviços disponibilizados», sendo os vídeos divulgados nos seus canais próprios e nas redes sociais da ATP e do município de Portimão, bem como numa campanha online de promoção do verão neste destino turístico.

O primeiro vídeo está disponível desde 17 de julho, com assinatura de André Parente, que incidiu sobre as praias de Portimão, «de finas areias e amenas águas». Até ao momento teve perto de 400 visualizações e contou com cerca de 90 mil impressões, tendo já impactado perto de 80 mil pessoas distintas.

Nos próximos vídeos, enquanto Maria João Proença visitará o património e cultura, com destaque para o Museu de Portimão, o Centro de Acolhimento e Interpretação dos Monumentos Megalíticos de Alcalar, a Fortaleza de Santa Catarina e as pontes sobre o Rio Arade, Pedro Cruz Gomes focará a culinária portimonense, apresentando restaurantes onde se podem apreciar irresistíveis propostas gastronómicas, tendo a sardinha assada como a rainha à mesa.

Por sua vez, Ana Amorim Dias abordará o desporto e o lazer em terra, no ar e no mar, centrando-se em propostas únicas como a pista de karts do Autódromo Internacional do Algarve, o sky diving no Aeródromo Municipal, ou o recife artificial Ocean Revival, ao largo da Praia de Alvor.

A iniciativa surge da necessidade sentida pelas entidades locais «de responderem à nova realidade, promovendo a oferta de Portimão de forma inteligente junto dos turistas portugueses e espanhóis, com a garantia de que aqui terão a melhor experiência, sob a máxima segurança».

O principal objetivo da campanha passa «pelo aumento da procura deste destino turístico, reforçando a notoriedade da marca «Portimão» junto dos públicos ibéricos, quer no Facebook, quer no Instagram, e convidando os potenciais interessados a explorarem o site disponível aqui.

Em simultâneo, a ATP está a desenvolver parcerias com operadores turísticos de referência dos mercados nacional e espanhol, de forma a impulsionar as vendas do destino Portimão, nomeadamente com incidência na vizinha Andaluzia. Esta campanha especifica desenvolve-se em meios online dos dois países ibéricos, decorrendo até ao final do mês de agosto.