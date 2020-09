Portimão celebra o património cultural e rural no Dia Mundial do Turismo

Portimão assinala o Dia Mundial do Turismo no próximo domingo, dia 27 de setembro.

Sob o mote «Património e Desenvolvimento Rural», o município celebrará a capacidade excecional da atividade turística na criação de oportunidades fora das grandes cidades e na preservação da herança patrimonial das áreas rurais.

​O programa, preparado em conjunto entre a Associação Turismo de Portimão e a Câmara Municipal, inclui um Jeep Safari que propõe aos participantes viajarem ao interior do concelho e experimentarem diversas atividades, entre as quais passeios de burro em espaço rural, numa colaboração entre as empresas Burro Ville e Portitours.

Estão previstas saídas às 9h30 e às 14h30, funcionando o Posto de Turismo de Portimão como ponto de encontro. As inscrições para as duas saídas são obrigatórias e limitadas a dez pessoas por safari, devendo ser feitas pelo telefone 282 402 487 ou por e-mail.

Também a partir deste dia, estará disponível no Posto de Turismo a nova edição do guia «Passeios Culturais», que reúne a oferta do património edificado e natural do concelho, propondo sete percursos, através da divulgação dos pontos de encontro com a história existentes em Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.

Esta data simbólica foi ainda escolhida para iniciar a disponibilização de informação turística em formato digital, nos dispositivos móveis dos visitantes que afluírem ao Posto de Turismo de Portimão, que abre as portas entre as 9h30 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30.

Com recurso a esta aplicação web, criada especificamente para o efeito, será ainda possível visionar pequenos vídeos temáticos no interior do Posto de Turismo, com apontamentos sobre a oferta turística do concelho.

Por outro lado, no Jardim 1º de Dezembro, em frente ao Posto de Turismo de Portimão, pode ser vista a partir das 10h00 uma exposição fotográfica de António Marreiros, intitulada «O Património Rural», «com imagens que refletem a ruralidade do concelho, que tem muito mais para oferecer do que apenas sol e praia», segundo a Câmara Municipal. A mostra ficará patente até 4 de outubro.

Na parte da tarde, às 15h00, o coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes será ponto de encontro para o passeio cultural «Paisagens Urbanas», durante o qual a cidade e a sua dimensão patrimonial serão apresentadas a partir da zona ribeirinha, com passagem por praças, largos e jardins. A inscrição é obrigatória e limitada a oito pessoas, devendo ser feita pelo telefone 282 402 487 ou também por e-mail.

Incluída na programação do Dia Mundial do Turismo, está também a vila da Mexilhoeira Grande, podendo ser vista a partir das 10h30, no adro da Igreja Matriz, a exposição «A Nossa Cultura Sai à Rua», com imagens sobre a riqueza do património rural da freguesia e a sua importância enquanto herança cultural. A mostra poderá ser apreciada até 11 de outubro.

Uma nota de destaque ainda para o facto de o Museu de Portimão (10h00 às 18h00) e o Centro de Acolhimento e Interpretação de Alcalar (das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00) terem, neste Dia Mundial do Turismo, entrada livre.