Portimão celebra Dia Mundial do Turismo com mostra de emprego

Cidade assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro, sexta-feira, sob o lema «Turismo e Emprego: um futuro melhor para todos», com um conjunto de iniciativas que visam sublinhar a importância estratégica que este setor tem para a economia local.

Destaque para a mostra de emprego promovida pela Associação Turismo de Portimão (ATP) e agendada para o Mercado Municipal de Portimão, entre as 9h00 e as 12h00.

O evento contará com a presença de dez grupos hoteleiros associados da ATP, que apresentarão aos candidatos as respetivas ofertas de emprego.

A animação também terá lugar nesta iniciativa, com a realização de sessões de show cooking utilizando produtos locais, bem como provas de vinhos onde marcarão presença os néctares produzidos no concelho.

Ao mesmo tempo, os alunos da Escola Profissional Gil Eanes irão proceder ao levantamento fotográfico das atrações turísticas de Portimão, numa ação que decorre das 9h00 às 13h00. As melhores imagens serão aproveitadas pela ATP para fins promocionais.

Na tarde de 27 de setembro, entre as 17 e as 20 horas, terá lugar no café concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão o workshop «Os 4 Maiores Desafios do Empresário».

A sessão abordará as áreas do controlo, nicho, alavancagem e equipa, e é gratuita para as empresas interessadas em participar.

Em complemento a esta programação específica, promovida pela ATP com apoio da Câmara Municipal de Portimão, os turistas que visitarem o Posto de Turismo, das 9h30 às 17h30, serão presenteados com algumas lembranças, podendo igualmente degustar produtos regionais.