Portimão celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Portimão promove atividades inclusivas de 3 a 6 de dezembro.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala no próximo dia 3 de dezembro, dará o mote para uma semana de atividades especialmente dirigidas aos alunos das escolas e a pessoas excecionais do concelho de Portimão.

A semana começa precisamente no dia 3 de dezembro com uma palesta organizada pela Associação Salvador, marcada para as 10h00 na Biblioteca Municipal de Portimão.

Esta ação de sensibilização é dirigida a alunos do 7º ao 12º ano das escolas do concelho de Portimão, e conta com a participação de Guilherme Ribeiro, embaixador da Associação Salvador no Algarve, que partilhará a sua história de vida, desmistificando preconceitos sobre a deficiência e apelando à participação ativa de todos os jovens para a criação de uma sociedade mais inclusiva.

Da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h00, decorre no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão um encontro desportivo, no qual crianças e jovens da CRACEP – Cooperativa de Reeducação e Apoio às crianças Excecionais de Portimão e do CASLAS – Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos, de Lagos, terão a oportunidade de participar numa aula de karaté inclusivo, organizada pela IJKA Portugal – International Japan Karate Associação.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Quinta Pedagógica de Portimão propõe três dias de muita animação e atividades gratuitas abertas a toda a população do concelho com deficiência física e/ou mental, para as quais foram convidadas as unidades de multideficiência do município, bem como a CRACEP, a ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve (Faro) e a Casa de Santo Amaro (Lagos), estendendo-se esse convite a toda a população interessada com diagnósticos de deficiência física e/ou mental.

Assim, a programação inclui as seguintes atividades: dia 4, das 10h30 às 11h30 – Interação com os cães, em parceria com a empresa Give me the Paw; das 11h45 às 12h30 – Plantar uma árvore; dia 5, das 10h30 às 11h30 – Desportos de combate adaptados; das 11h45 às 12h30 – Plantar uma árvore; dia 6, das 10h30 às 11h30 – Aula de yoga adaptado, com Vitoria Texier; das 11h45 às 12h30 – Tuna dos Avós, com a participação de utentes do Centro Comunitário da Aldeia das Sobreiras.

A efeméride pretende motivar os intervenientes para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência, ao mesmo tempo que visa mobilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, no sentido da criação de um mundo mais inclusivo, equitativo e integrador na sociedade das pessoas com caraterísticas excecionais.