Portimão apresenta nova edição do Prémio Municipal do Voluntariado

Primeira edição foi, segundo a Câmara de Portimão, «um sucesso».

Assim, o município volta a realizar o Prémio Municipal do Voluntariado, para apoiar e distinguir as melhores práticas na área, incentivando o exercício da responsabilidade social e da cidadania ativa, através do estímulo à apresentação de projetos inovadores.

Este Prémio visa distinguir projetos de voluntariado e solidariedade com impacto mensurável na vida dos destinatários, nas áreas da solidariedade e saúde, ambiente, economia social, educação e formação, visando promover a melhoria da qualidade de vida das crianças, jovens, pessoas idosas, cidadãos portadores de deficiência, sem-abrigo, migrantes, etnias e outras pessoas em situação vulnerável.

Poderão concorrer todos os interessados com projetos na área, ou que possuam uma ideia inovadora para resolver um problema social, e que desta forma terão a possibilidade de ver o seu trabalho reconhecido e apoiado.

Na sua edição de estreia, o prémio foi ganho pelo projeto «Barbearia Social», da Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, que deverá abrir portas em meados de setembro com todas as condições para o funcionamento de uma barbearia acessível.

O principal objetivo é «fomentar a integração social dos menos favorecidos através da mudança de visual, facilitando a sua integração no mercado de trabalho».

Quanto à presente edição, as candidaturas podem ser realizadas até 31 de outubro por entidades coletivas constituídas e com personalidade jurídica, bem como por pessoas singulares, sendo distinguidos os dois melhores projetos candidatos, um na categoria singular e outro na categoria coletiva, com um apoio pecuniário de 6500 euros cada.

Os interessados devem, obrigatoriamente, preencher o respetivo formulário de inscrição digital, disponível aqui.