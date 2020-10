Portimão alarga horário do Cemitério Municipal para o Dia de Finados

Haverá várias regras a cumprir pelos visitantes.

O Cemitério Municipal de Portimão, com vista a receber o afluxo de pessoas que é esperado por ocasião do Dia de Finados, verá o seu horário de funcionamento alargado e vai estar de portões abertos das 8h00 às 22h00, no período entre 30 de outubro a 2 de novembro, sendo para o efeito implementado um sistema de segurança privada, composto por três elementos, para assegurar o cumprimento das regras de higiene e prevenção sanitária atualmente em vigor.

Nesse sentido, será criado um circuito de entrada e saída, sendo a entrada efetuada, unicamente, pelo portão principal, e a saída pelo portão pequeno existente no lado norte/nascente do cemitério.

Na entrada principal encontra-se disponível um painel com a indicação das normas de acesso que os frequentadores deverão cumprir, nomeadamente a desinfeção das mãos com álcool gel nos distribuidores existentes, o uso obrigatório de máscara e uma distância de segurança de dois metros entre utilizadores do equipamento.

Os distribuidores de álcool gel estarão disponíveis na entrada do cemitério, nos acessos ao ossário e à capela, ao passo que no interior de cada um destes dois edifícios não será autorizada a presença de mais de duas pessoas em simultâneo, existindo sinalização indicando as condições específicas de utilização de cada zona.

Quanto à circulação nos arruamentos interiores do cemitério, deverá efetuar-se pela direita, de modo a garantir o distanciamento nos cruzamentos entre os utilizadores do espaço.

Por sua vez, o Cemitério Paroquial de Alvor vai estar aberto nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, entre as 9h00 e as 18h00, enquanto as três entradas e três saídas do Cemitério Municipal da Mexilhoeira Grande estarão abertas das 8h00 às 17h30, entre 30 de outubro e 2 de novembro.