Portimão acolhe núcleo algarvio da associação Alzheimer Portugal

A Alzheimer Portugal e o município de Portimão assinaram recentemente um protocolo para cedência de instalações destinadas à sede do núcleo do Algarve da associação, tendo a entrega das respetivas chaves decorrido ontem, quarta-feira, 29 de julho.

Com o início de atividades previsto para setembro próximo, mês mundial da Doença de Alzheimer, o núcleo terá âmbito regional e vai contar com um gabinete de apoio na demência, tendo por objetivo facultar informações, encaminhamento para as respostas locais e apoio técnico às pessoas com demência e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, convivem com elas, nomeadamente cuidadores, familiares e amigos, bem como os profissionais que lhes prestam cuidados e que residam no Algarve.

Para Manuela Morais, presidente da direção da associação, «este é um momento muito importante para a Alzheimer Portugal, pois desde a sua criação tem como visão uma sociedade que integre verdadeiramente as pessoas com demência. A possibilidade de criarmos um núcleo na região do Algarve deixa-nos muito orgulhosos, devendo realçar que o apoio da Câmara de Portimão foi e é fundamental para conseguirmos ampliar a nossa intervenção no sul do país».

Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal anfitriã, Isilda Gomes, sublinha «a relevância desta parceria, que representa uma resposta concertada e até ao momento inexistente no Algarve, em prol dos doentes e familiares das pessoas com demência, reforçando a intervenção da rede social na construção de um município inclusivo e participativo».

O atendimento será presencial, nas instalações do núcleo, localizadas na Urbanização do Pimentão, cave do lote 2, na zona dos Três Bicos, funcionando nos dias úteis, das 9h00 às 12h30, ou através de uma linha telefónica disponibilizada para o efeito.

O núcleo encontra-se igualmente ao dispor das instituições sediadas na região para capacitar os seus profissionais na área das demências e potenciar uma intervenção integrada, pretendendo ainda consciencializar a população algarvia para esta problemática.

Estima-se que em Portugal existam cerca de 200 mil pessoas com demência e prevê-se que este número possa aumentar significativamente nos próximos anos, sendo que a idade consiste no principal fator de risco e Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo.

Se também forem tidos em consideração os cuidadores familiares e profissionais envolvidos na prestação de cuidados a estas pessoas, o problema ganha uma dimensão ainda maior, com relevantes impactos sociais e económicos.

A Alzheimer Portugal é uma instituição particular de solidariedade social de âmbito nacional, criada há 31 anos para promover a qualidade de vida das pessoas com esta doença e outras formas de demência, bem como dos seus familiares e cuidadores.