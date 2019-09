Portimão acolhe International Six Days Enduro 2019 em novembro

A edição número 94 dos International Six Days Enduro (ISDE) que terão como base o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) entre os dias 11 e 16 de novembro.

A prova foi apresentada em conjunto por Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, André Gomes da Região de Turismo do Algarve e Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar, entidade promotora do AIA.

Pela terceira vez, Portugal irá acolher a mais antiga prova sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo.

Disputou-se em Coimbra, em 1999, e na Figueira da Foz em 2009, sendo esta a primeira com Jorge Viegas na presidência da FIM.

«Para mim, como algarvio, é naturalmente um motivo de orgulho poder acolher novamente os ISDE em Portugal. O Algarve tem condições excelentes e vamos ter certamente uma prova inesquecível que tem todo o potencial para poder ocupar o lugar dos ISDE da Figueira da Foz como a melhor prova de sempre. O Autódromo do Algarve é o local perfeito para acolher toda a estrutura do evento», disse Paulo Pinheiro.

Com mais de 750 pilotos inscritos, oriundos de 26 países distintos, a edição 2019 dos International Six Days Enduro promete ser a melhor de sempre, sendo quase com toda a certeza a mais participada na história da competição.

«Continuamos a receber pedidos de inscrição diariamente», referiu Paulo Pinheiro que reforçou igualmente a importância de um evento com esta dimensão e natureza para o circuito «é totalmente diferente daqueles que habitualmente organizamos mas também um imenso desafio».

«Neste momento, temos cerca de 40 pessoas a trabalhar no mesmo a tempo inteiro num processo que começou precisamente há um ano atrás e que culminará com um mais de 500 pessoas envolvidas no evento durante os dias da sua realização».

Portimão, Cidade Europeia do Desporto 2019 irá também entrar na história dos ISDE ao receber o maior evento mundial do motociclismo que faz deslocar cerca de 10 mil pessoas diretamente ligadas ao mesmo: pilotos, equipas, familiares, acompanhantes, patrocinadores – aos quais se juntarão vários milhares de seguidores da prova que virão até ao Algarve para apoiar as suas selecções onde naturalmente Portugal se fará representar com equipas Sénior, Júnior e Feminina.