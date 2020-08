Porquê Faro? Novo filme promocional do município responde aos turistas

Novo filme promocional «Porquê Faro?» retrata através de uma narrativa cómica o potencial turístico da cidade e do concelho de Faro. Vídeo será lançado hoje ao início da noite nas redes sociais do município.

No âmbito da estratégia definida para o sector do Turismo no território de Faro, e atendendo à necessidade da cidade e do concelho reforçarem a sua identidade enquanto destino atrativo e mais-valia no seu posicionamento turístico, o município decidiu produzir uma ferramenta comunicacional com forte impacto imediato para promover a cidade nas redes sociais e outros meios de comunicação junto do público consumidor, tendo em vista o seu contributo para o crescimento económico do concelho, bem como assegurar a divulgação das potencialidades turísticas junto do público consumidor e dos agentes económicos da industria turística regional, nacional e internacional.

O novo filme promocional «Porquê Faro?» retrata através de uma narrativa cómica, divertida, e descomprometida, um destino de excelência, de características únicas e diferenciadoras, com ilhas de praias de grandes extensões de areia, locais de interesse turístico da cidade e do concelho, bem como a possibilidade de realizarem experiências a nível de património histórico, cultural, náutico, e gastronómico, e junta uma nota de reconhecimento à população farense pela simpatia, satisfação e a disponibilidade do habitante, para com o visitante que escolhe a Capital do Algarve para passar férias, visitar, trabalhar e viver.

O vídeo será lançado hoje ao início da noite nas redes sociais do município de Faro.

Faro foi certificado pela Fórum Oceano, enquanto Estação Náutica, em final de 2018, tendo o Município recentemente aderido à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, reforçando, assim, a sua ligação a 2 produtos turísticos (mar/ atividades náuticas e Estrada Nacional 2) que vêm registando uma procura crescente nos últimos anos.

É de destacar ainda que, os últimos anos, Faro tem registado uma procura turística crescente com os últimos dados disponibilizados pelo INE, referentes ao ano 2018, a contabilizarem 544676 dormidas, mais 28526 do que 2017, equivalente a um aumento de cerca de 6 por cento.