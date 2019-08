Porno, glitter e(m) Euphoria

«Last night I went to sleep, wanted more.

Tried to decide what direction I should go towards.

Some nights I wish I could go back in life,

Not to change shit, just to feel a couple things twice.»

Drake ​em​ 6pm in New York

Euphoria podia ser o nome de uma marca de espelhos usados pela Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). Nestes hipotéticos espelhos há dois botões: um dispara neones e glitter por todo o lado. O outro faz ligação direta a sites pornográficos e abre uma caixinha de comprimidos para ansiedade e depressão. Que espelho tão funcional, não é? E se achas que a juventude algarvia não está refletida nele, desengana-te.

A HBO comprou os direitos de uma série israelita de sucesso e, sem qualquer traço do original, colocou Sam Levinson a coordenar um remake que está agora disponível na plataforma de streaming HBO GO. Filho do lendário Barry Levinson, passou grande parte da sua adolescência «agarrado à papaia». Agora, sóbrio, oferece-nos a sua catarse através de Zendaya: mais uma atriz da geração Disney Channel que escolhe papéis pesados para se desmarcar do rótulo.

«Espero que a série crie um diálogo entre os pais e os filhos…» admitiu o argumentista/realizador ao site Indiewire.

Não acredito que este diálogo surja. Onde o argumento de Levinson é absolutamente clínico na análise feita à Geração Z e aos seus comportamentos sociais, a sua realização (que sensorialmente até funciona) dá largas a uma série de exageros que são facilmente descartados como irreais. Já o seu filme anterior, Assassination Nation, apresentava um comentário mordaz aos exageros e sensibilidades ridículas que testemunhamos diariamente. Mas tendo como narrativa um apocalipse, provocado pelo leak de nudes, facilmente percebemos que há uma grande margem para lapsos entre o significante e o significado.

Mais acertado é o comentário da protagonista de 22 anos. «Quero que sintam alguma coisa. Principalmente os que precisam de saber que não estão sozinhos, que as suas experiências são válidas e que não são a única pessoa do mundo a passar por isto.» Esta é uma geração que não tem memórias de um mundo sem 11 de setembro, sem notícias diárias de bombardeamentos e sem o desaparecimento do Rui Pedro. Com a omnipresença da Internet, todos estes acontecimentos são-lhes regularmente afunilados para a íris, muito antes de terem idade para os compreender.

«Não há bússola ou mapa. Os conselhos dos pais tornam-se obsoletos quando 70 por cento das conversas e relações interpessoais acontecem através das redes sociais. Eles não tiveram nada disso.» É por isso que as viagens de finalistas, festivais como o Meo Sudoeste e noitadas no Lick, Bliss, NoSoloÁgua e Echo são cada vez mais famigeradas: porque permitem a comunhão com quem partilha os mesmos traumas. Eles são igualmente apontados como ativistas revolucionários e socialmente deficientes. São uma geração que idolatra ao mesmo nível Greta Thunberg e XXXTentacion. Não são bons nem maus: são o que são. E Euphoria serve para os espelhar.

Diogo Simão, autor, realizador, ator, produtor e formador. Trabalha a tempo inteiro na criação de uma capital europeia da cultura em Faro e no Shortcutz local.