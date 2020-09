PORDATA: 21 por cento da população de Lagoa é estrangeira

Lagoa tem 22755 habitantes (dados de 2019). Por cada 100 residentes, 21 são estrangeiros.

Em relação à distribuição etária da população, por cada 100 residentes, há 15 jovens com menos de 15 anos, 64 adultos e 20 idosos com 65 ou mais anos. Em 2019 nasceram 215 bebés e morreram 243 pessoas.

Há 145 idosos por cada 100 jovens, menos 12 idosos do que a média nacional.

O desemprego é baixo, com 769 desempregados inscritos nos Centros de Emprego (5,2 por cento da população residente entre os 15 a 64 anos), 44 por cento a menos que os inscritos em 2010 (1386). Por cada 100 residentes com 15 ou mais anos, há 34 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações.

No que toca à educação, em 2019 estavam 3513 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário, sendo que 12,4 por cento das pessoas que trabalham em empresas não financeiras estão nas quatro maiores empresas do município, percentagem que está em linha com a da generalidade dos municípios portugueses.

Em termos de salários, 987 euros é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no município, 180 euros abaixo do ganho médio a nível nacional (dados de 2018). Há 53 alojamentos turísticos, mais 20 do que em 20102, 8 farmácias, 15 bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola mútuo, menos 7 que em 2010.

O saldo financeiro da Câmara Municipal de Lagoa é positivo: +3.918 mil euros (receitas: 39,6 Milhões de euros; Despesas: 35,7 Milhões de euros), segundo os dados de 2018.

Cerca de 17 por cento das despesas da autarquia foram destinadas à cultura e desporto, valor inferior ao de 2010 (20 por cento do total das despesas).

Além disso, 10 por cento das despesas do município são relativas ao ambiente, 2 pontos percentuais acima do valor registado a nível nacional (8 por cento). O valor médio de avaliação bancária da habitação foi de 1106 euros por por m2, 86 euros inferior à média nacional.

No âmbito do 10º aniversário da PORDATA, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao longo de 2020, estão a ser divulgados uma série de retratos estatísticos sobre cada um dos 308 municípios portugueses.

Pode consultar e descarregar aqui os 56 indicadores-chave do município de Lagoa (Algarve), baseados em mais de 20 fontes oficiais, que comparam dados de 2010 com a realidade mais recente (2018).

Nesta área dedicada ao município de Lagoa (Algarve) é possível comparar, de forma simples e imediata, vários indicadores, de diferentes temas, e a sua evolução em quase uma década/ entre 2010 e 2018.

Lagoa celebrou ontem, 8 de setembro, o Feriado Municipal.