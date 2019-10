População de Lagos tem um novo Espaço de Jogo e Recreio

Novo espaço de lazer resulta do projeto de requalificação do espaço público levado a cabo junto na interseção da Rua Filarmónica 1º de Maio com a Rua Cooperativa Chesgal, contando com uma área recreativa intergeracional e street workout.

Esta obra de requalificação vem dar continuidade ao arranjo realizado em 2018 para recuperar a área envolvente da Escola Secundária Júlio Dantas, num investimento global de 251664,63 euros, acrescido de IVA.

Através da criação de três espaços com diferentes tipologias, o projeto teve como objetivos a criação de uma zona de lazer e circulação pedonal acessível, permitindo também o desenvolvimento de atividades culturais e desportivas.

Nesse âmbito, foi criado o novo Espaço de Jogo e Recreio, podendo os munícipes usufruir de uma zona recreativa intergeracional com a disponibilidade de mobiliário urbano moderno e equipamentos com jogos tradicionais como o xadrez, o ping pong e a petanca.

Outro dos destaques vai para a área com aparelhos de exercício físico, também conhecida por street workout, com um circuito com vários equipamentos acessíveis a todas as idades para a prática da atividade desportiva.

O novo espaço contou ainda com rearborização e a criação de um anfiteatro de betão que, para além de facilitar a harmonia multigeracional entre as várias áreas, permitirá o desenvolvimento de atividades culturais ao ar livre.