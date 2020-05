Vítima ficou presa pelos pés numa rede.

Agentes do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão salvaram na noite de sábado, 16 de maio, um homem com 52 anos, que se encontrava preso numa rede no meio da ria de Alvor, em perigo de afogamento.

O alerta foi dado por um pescador lúdico, que contactou o Comando-local da Polícia Marítima de Portimão às 23h00 a informar que um individuo se encontrava preso numa rede de pesca junto ao dique de Alvor.

Chegados ao local, às 23h12, os elementos da Polícia Marítima depararam-se com «um indivíduo no meio da ria de Alvor a gritar por ajuda, pois a maré encontrava-se na enchente e este estava em risco de afogamento, encontrando-se com os pés presos numa rede que estava no fundo da ria».

Inicialmente, os agentes da Polícia Marítima «contactaram a linha de emergência 112 e tentaram encontrar algo nas margens que flutuasse, para ajudar a vítima, mas devido à escuridão no local não foi possível avistar nada».

A vítima «começou a perder as forças e, devido ao perigo iminente de afogamento, os elementos da Polícia Marítima entraram dentro de água para salvar o homem».

Ao chegar junto do indivíduo, o agente da Polícia Marítima «mergulhou e cortou as redes e os cabos presos nos dois pés. Este encontrava-se num local profundo e rodeado de lodo e algas». De seguida, «transportou a vítima pelo ombro até terra, seguindo as indicações do agente lá se encontrava».

Já em terra, os agentes vestiram um fato de proteção contra a COVID-19 e evitaram que a vítima entrasse em hipotermia até à chegada do INEM e dos Bombeiros de Portimão, que transportaram o homem para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.