Polícia Marítima de Lagos fiscalizou caravanismo selvagem

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos realizou ontem, quinta-feira, dia 23 de janeiro, entre as 23h30 e as 4h00, uma operação de fiscalização em diversos locais do Domínio Publico Marítimo, com o objetivo de identificar situações de campismo e caravanismo selvagem, nomeadamente estacionamento indevido para pernoita, desincentivado a prática ilegal desta atividade.

Foram identificadas 17 infração, das quais estacionamento indevido para pernoita e campismo selvagem, que deram origem aos respetivos autos de notícia.