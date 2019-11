Polícia Marítima celebra o centenário em Quarteira

A cidade de Quarteira foi escolhida para receber as comemorações dos 100 Anos da Polícia Marítima, com um programa de iniciativas que decorrerá de 7 a 10 de novembro.

As celebrações arrancam com a apresentação da efeméride, no dia 7, pelas 10h30, numa sessão que terá lugar no auditório do Centro Autárquico de Quarteira.

Durante os quatro dias, serão várias as atividades dirigidas ao público em geral e que pretendem dar a conhecer as competências, o trabalho e a área de ação da Polícia Marítima, as iniciativas que promove e a sua proximidade com a comunidade.

Pretende-se igualmente divulgar os valores inerentes ao Programa Cidadania Marítima, nomeadamente a temática da preservação ambiental ou as questões da segurança marítima (como o respeito pelas bandeiras e outro tipo de sinalética).

Uma das iniciativas que, de certo, suscitará maior interesse é o batismo de mergulho, nas Piscinas Municipais de Quarteira.

Os participantes terão a oportunidade de mergulhar com botija, sob orientação de monitores, em duas pistas deste complexo, nos dias 7 (das 10h00 às 12h00), 8 e 9 (das 15h00 às 18h00).

Para participar nesta atividade é necessário termo de responsabilidade e, no caso de menores, autorização dos pais/encarregados de educação.

Na mesma tónica, decorrerão batismos de mar, com os interessados a terem a oportunidade de entrar a bordo de uma embarcação atracada na Marina de Vilamoura e fazer uma pequena viagem para perceber um pouco o que é o trabalho dos elementos da Polícia Marítima em alto mar. Os horários desta iniciativa são os seguintes dia 7, das 10h00 às 12h00, e dias 8 e 9, das 15h00 às 17h00.

É também para dar a conhecer o trabalho deste órgão da Autoridade Marítima Nacional que vai estar patente ao público no espaço exterior/interior da Galeria de Arte da Praça do Mar uma exposição sobre o historial desta Polícia e equipamento utilizado na sua ação quotidiana.

Já no auditório do Centro Autárquico vai ser possível visitar uma exposição fotográfica da autoria de uma equipa da RTP constituída por David Araújo, Leonel Soares, Rosário Salgueiro sobre o trabalho da Polícia Marítima na Grécia, e contará com testemunhos de alguns migrantes, bem como fotografias e dados da missão. Integra ainda uma parte dedicada ao Campo de Refugiados de Mória.

Ambas as exposições estão abertas ao público das 10h00 às 18h00.

O momento alto destas comemorações acontece no domingo, dia 10 de novembro, com a cerimónia comemorativa dos 100 anos da Polícia Marítima.

Às 9h00, terá lugar uma cerimónia religiosa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Segue-se, às 10h30, a cerimónia oficial, na Avenida Infante de Sagres. Às 12h30, haverá uma demonstração de capacidades e desfile náutico na Praia de Quarteira, em frente ao Hotel D. José.

Durante estes dias as atenções irão centrar-se no sul do país e em Quarteira para celebrar uma data histórica para a Polícia Marítima, um órgão de polícia e de polícia criminal que garante, e fiscaliza, o cumprimento das leis e regulamentos nos espaços integrantes do Domínio Público Marítimo, em áreas portuárias e nos espaços balneares, bem como em todas as águas interiores sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional e demais espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional.

A Polícia Marítima tem tido uma presença fundamental nesta cidade costeira ao longo dos anos. Ainda recentemente foi celebrado um protocolo entre o Município de Loulé e a Autoridade Marítima Nacional que tem em vista criar melhores para os operacionais desta Polícia e para o trabalho desenvolvido que garante a o reforço da segurança na região, nomeadamente a edificação do Posto Marítimo da Polícia Marítima de Quarteira e a Delegação Marítima de Quarteira, bem como a criação da Estação Salva-Vidas de Quarteira.