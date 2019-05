Polícia Marítima apreende 58 fardos de haxixe junto ao Farol na Culatra

O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão apreendeu hoje, quinta-feira, uma embarcação com 58 fardos de haxixe a bordo, que se encontrava junto ao núcleo do Farol na Ilha da Culatra.

​O alerta foi recebido pelo piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, pelas 6h30, através de contacto telefónico de um cidadão, tendo os elementos da Polícia Marítima se deslocado de imediato para o local.

Chegados ao local, estes elementos detetaram a embarcação no areal, sem qualquer tripulante a bordo e com os fardos de droga no seu interior. Tomadas todas as diligências necessárias, a embarcação foi depois rebocada, com os fardos de haxixe no seu interior, para o porto comercial de Faro, onde foram descarregados.

Os fardos foram depois entregues à Polícia Judiciária, a quem compete prosseguir com a investigação.

O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão tomou conta da ocorrência.