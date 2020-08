Plano de Urbanização de Tavira já entrou em vigor

Documento pode ser consultado online.

Já entrou em vigor o Plano de Urbanização de Tavira (PUT), tendo a sua publicação, em Diário da República, ocorrido na segunda-feira, dia 24 de agosto.

Com o objetivo de garantir «maior visibilidade, interação e transparência», o município disponibiliza, através do Portal de Mapas, o acesso interativo ao PUT, na lista de temas «Planeamento e Urbanismo».

Para os utilizadores mais frequentes, encontra-se ainda disponível (aqui) uma nova aplicação avançada de confrontação de Planos Territoriais, que permite identificar, em função da área de pretensão, os temas das peças gráficas, métricas e indicadores importantes para a compreensão das informações geradas e a seleção do regulamento aplicável.

O PUT constitui um instrumento de gestão territorial que responde às necessidades atuais, ao modelo territorial definido e aos regimes de salvaguarda, preservação e valorização dos elementos na área de incidência, em particular o património, ficando assim o município dotado de um plano atualizado, compatibilizado com as exigências legais vigentes e com o rigor exigido.