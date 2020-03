Plano de Urbanização de Tavira em discussão pública

O Plano de Urbanização de Tavira (PUT) encontra-se em discussão pública, entre 11 de março e 07 de abril.

O Plano de Urbanização de Tavira (PUT) foi submetido às 15 entidades competentes, que se pronunciaram em sede de Conferência Procedimental, ocorrida no dia 27 de janeiro deste ano, tendo recebido um parecer global favorável.

Os elementos do PUT foram aprovados, por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal, no passado dia 11 de fevereiro.

Com o objetivo de estimular a participação, a autarquia informa que o plano se encontra disponível no sítio eletrónico do município, convidando todos os interessados a consultar o mesmo e apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões.